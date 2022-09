Tha Supreme colpisce ancora: il 30 settembre 2022 pubblica il suo nuovo album, dentro il quale i featuring mandano in visibilio i fan

Tha Supreme non smette di stupire il suo pubblico: nuovo album, nuovi featuring, nuove sorprese!

Il 30 settembre 2022 Thasup debutterà con il suo nuovo album, ricco di personalità e nuovi progetti: avete capito di chi si tratterà?

I feat del nuovo album di Tha Supreme: la lista completa

Il rapper Tha Supreme (thasup) pseudonimo di Davide Mattei difficilmente rimane estreaneo all’effetto sorpresa e alle sfumature enigmatiche.

Il nuovo album, infatti, uscito il 30 settembre 2022, ha un titolo particolarissimo, come del resto particolare è il suo stile: si chiama [email protected]++ere [email protected] e la cui copertina lascia intendere i vari feauturing di cui si compone.

Proprio per gioco, infatti, il cantante ha proposto ai fan un indovinello: indovinare i vari feat.

dai disegni presenti nella copertina dell’album. Una sorta di “Where’s Willy?” all’italiana, in cui l’occhio attento deve scovare le risposte in mezzo a centinaia di dettagli spesso tutti molto simili.

Lo scorso 12 settembre 2022 Thasup aveva svelato sul suo profilo Instagram alcuni dei feat presenti nel nuovo album, ma adesso possiamo annunciare con ufficialità tutti i nomi che hanno contribuito ad arricchire il nuovo ed esilarante progetto del rapper:

Coez

Mara Sattei (sua sorella)

Tiziano Ferro

Shiva

Rkomi

Tananai

Pinguini Tattici Nucleari

Lazza & Sfera Ebbasta

Salmo

Rondo

Le sorprese, però, quando si tratta di Tha Supreme, non sono mai realmente finite. Infatti, in occasione del lancio del nuovo album, il rapper ha deciso di installare una casa temporanea in Corso di Porta Ticinese a Milano. La struttura, visitabile da chiunque, conteneva al suo interno diversi indizi su tutte le collaborazioni misteriose: una caccia al tesoro coinvolgente che ha decisamente alzato l’hype del nuovo progetto discografico del rapper Sattei.

Ora che i featuring sono stati annunciati, soffermiamoci sull’originale copertina. Guardando bene il disegno, notiamo che Tiziano Ferro, ad esempio, è rappresentato in copertina da un robot di ferro che regge la scritta “XDONO“, titolo di uno dei celebri brani del cantante. La sorella Mara Sattei, invece, è rappresentata con i suoi vari outfit e le sue acconciature che la rendono unica nel suo genere.

E ancora Shiva, raffigurato con la sua iconica bandana rossa: l’avete notato?

I Pinguini Tattici Nucleari, dopo un’attenta osservazione, si notano sulla destra, raffigurati nelle vesti di veri pinguini, raggruppati vicini. Facendo attenzione e spendendo un bel po’ di tempo, è divertente riuscire a scovare le personalità dei vari feat. dell’album: ma occhio ai dettagli, alcuni sono ingannevoli! L’idea è eccezionale, tutto è studiato nei minimi dettagli e il pubblico è stato coinvolto per tutto il pre-lancio dell’album: chapeau!

Tha Supreme continua la sua ascesa verso il successo: classe 2001 e dall’immagine chiara e riconoscibile, thasup sta, passo dopo passo, raggiungendo il mondo: un milione di follower, milioni di ascolti e collaborazioni con gli artisti più importanti del panorama musicale contemporaneo (e non).

[email protected]++ere [email protected] è disponibile all’ascolto dal 30 settembre 2022 e la certezza che sarà un successo è già stata scritta.