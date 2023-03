Venerdì 17 marzo 2023 uscirà il nuovo singolo dei Negramaro, con Elisa e Jovanotti. Il titolo è Diamanti ed è un vero e proprio inno all’amicizia.

Diamanti dei Negramaro con Elisa e Jovanotti: il significato

Diamanti è il nuovo singolo di un trio davvero d’eccezione, destinato ad ottenere un grande successo e a diventare uno dei brani più ascoltati. Il trio in questione è formato dai Negramaro, da Elisa e da Jovanotti. Il nuovo singolo sarà disponibile in radio e in digitale a partire dal 17 marzo e sarà pubblicato in occasione del ventennale dei Negramaro. Diamante è stata scritta da Giuliano Sangiorgi insieme ad Elisa e Jovanotti. Si tratta di una ballad molto intensa e vibrante, co prodotta da Sixpm e Andro. Un vero e proprio inno all’amicizia, in una storia d’amore totale e universale con le relazioni che riescono a superare ogni limite grazie all’empatia e al perdono. Un testo molto profondo. Davvero intenso, che mette insieme l’anima di questi artisti così famosi e amati, dal talento davvero incredibile. Nel brano le atmosfere tipiche dei Negramaro si fondono alla perfezione con la straordinaria vocalità di Elisa e il rap di Jovanotti, che chiude il brano con una serie di immagini molto poetiche e suggestive.

Diamanti dei Negramaro con Elisa e Jovanotti: il testo

Diamanti riesce a racchiudere in sé le tre anime dei suoi autori, che in passato avevano già incrociato i loro percorsi, ma mai come un trio. Il testo del brano non è ancora disponibile, uscirà il 17 marzo insieme al singolo, ma sono state diffuse alcune frasi che fanno comprendere l’intensità e la profondità di questa canzone. “E mica sto piangendo, è solo vento negli occhi e non ho un cazzo da dirti. Tanto so che mi inganni non indossi i diamanti e mi giuri di odiarmi” è una frase che fa parte di questo nuovo singolo. Alla fine del brano Jovanotti dà vita ad una serie di immagini molto poetiche e suggestive, con il suo modo unico di fare rap. “Dritto alla meta come l’amore che non è in fondo a nessuna strada. È in ogni passo, in ogni sconquasso, ogni colpo di coda. Di questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare. Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare” sono le parole che canta.

Negramaro, Elisa e Jovanotti: un trio d’eccezione

In tanti avevano già intuito che c’era qualcosa di meraviglioso che stava bollendo in pentola, in quanto lo scorso gennaio Giuliano Sangiorgi e i Negramaro avevano fatto intendere che ci sarebbero state delle bellissime sorprese in vista. Il 2023 è l’anno del loro ventennale e la band non voleva perdere l’occasione di festeggiare al meglio. Dopo aver annunciato le prime date del loro nuovo tour nei teatri, il gruppo ha voluto celebrare il proprio ritorno con questo nuovo singolo così speciale, Diamanti, che li ha portati ad incrociare per la prima volta la propria musica con quella di Elisa e di Jovanotti. Fino ad ora i Negramaro avevano cantato con entrambi, ma singolarmente, mentre questa volta hanno deciso di unirsi per questo nuovo progetto.