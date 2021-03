Oggi sono sicuramente uno dei gruppi musicali più ascoltati in Italia. I loro concerti registrano quasi sempre il tutto esaurito e ogni loro canzone viene passata in radio per settimane. In occasione della 71° edizione del Festival di Sanremo sono ospiti sul palco del Teatro Ariston, ma cosa sappiamo sui Negramaro?

Chi sono i Negramaro: le origini del gruppo

I Negramaro sono un gruppo musicale il cui nome deriva da un vitigno della loro terra d’origine, ovvero il Salento. Il gruppo è formato da sei componenti: il frontman Giuliano Sangiorgi, , Ermanno Carlà, Andrea de Rocco, Andrea Mariano, Emanuele Spedicato e Danilo Tasco. Inizialmente nel gruppo erano presenti solo tre musicisti ma pochi mesi dopo la fondazione si sono aggiunti gli strumenti degli altri componenti.

La band debutta con un piccolo EP di cover e partecipa in seguito a un contest per nuovi talenti organizzato da MTV e al Tim Tour (che riesce a vincere).

Il primo EP di inediti viene pubblicato nel 2002, seguito un solo anno dopo dal primo disco ufficiale “Negramaro”. Tra il 2003 e il 2007 sono tre gli album che il gruppo rilascia e per la maggior parte di essi la band ha sfruttato la preziosa collaborazione di Corrado Rustici.

La conferma e il successo

A partire dal 2007, grazie alla pubblicazione del disco “Mentre tutto scorre”, i Negramaro iniziano la scalata del successo vincendo numerosi premi riconosciuti dalle più grandi cariche in campo musicale.

Il loro sound, un mix di rock e classico cantautorato italiano, conquista moltissimi fans e critici e gli permette di mettere in cantiere un quarto disco.

A fine 2007, la band pubblica anche un documentario chiamato “Dall’altra parte della Luna”, che viene anche presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il singolo “Parlami d’amore” sarà la hit più ascoltata di quell’estate e Giuliano Sangiorgi inizierà a scrivere testi non solo per la band ma anche per altri artisti di successo.

Nel 2011 la band dovrà mettere in pausa tutte le sue esibizioni a causa di un intervento alle corde vocali del frontman Giuliano Sangiorgi. Un anno dopo questo evento, il gruppo pubblica un album “best of” dei loro primi 10 anni di carriera: “Una storia semplice”. Il gruppo in questi anni afferma ancora di più il suo successo e sia il tour che tutti gli spettacoli musicali a cui prendono parte riscuotono grande interesse.

Singoli come “3 min”, “Attenta”, “Nuvole e Lenzuola” o “Estate”, sono canzoni che sono riuscite ad entrare nel repertorio classico italiano, e con esse anche alcuni dei remake di grandi brani del passato che hanno ritrovato la gloria grazie alla reinterpretazione della band (“Meraviglioso” o “Un amore così grande”, per esempio).

La crisi del 2016 e il ritorno

Dopo tanti anni di collaborazione, nel 2016 il gruppo si trova in una situazione di delicate incomprensioni che li porta alla scelta di mettere in pausa il loro lavoro. Sarà Giuliano Sangiorgi, una volta tornato da New York, a ricontattare uno per uno i suoi compagni di avventura e a convincerli a riprendere il loro viaggio musicale.

Nel 2017, con la Sugar Music, il gruppo pubblica un nuovo album “Amore che torni”, che debutta con il singolo “Fino all’imbrunire”. La canzone resta in cima alle classifiche italiane per svariate settimane, così come faranno tutti gli altri singoli estratti dal nuovo album campione di incassi. Poco prima del debutto del tour di questo album, uno dei componenti della band subisce una grave forma di emorragia celebrale che fa posticipare le date fino alla sua completa ripresa.

