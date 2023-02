Tessuti: le tendenze per la Primavera/Estate 2023

Il mondo della moda è in continua evoluzione. Ogni stagione introduce nuove tendenze e tantissime novità. Scopriamo insieme i tessuti per questa Primavera/Estate 2023.

Tessuti sostenibili per la Primavera/Estate 2023

Tra i tessuti più richiesti per la Primavera/Estate 2023 ci sono senza dubbio quelli sostenibili.

Non a caso, negli ultimi tempi la moda è sempre più attenta e sensibile verso l’ambiente. Sono numerose infatti le iniziative green e le collezioni sostenibili. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale in un mondo in cui l’inquinamento è all’ordine del giorno. Un chiaro esempio sono i marchi Reformation e Stella McCartney.

La Lana rigenerata

La lana rigenerata è lana che viene ottenuta tramite il riciclo di scarti di tessuto.

Prima di tutto vengono raccolti i vecchi capi. Dopodiché vengono suddivisi per materiale e colore. Ed infine sfilacciati, in modo tale da creare il nuovo filato con le caratteristiche della lana originale.

Il Poliestere riciclato

Il poliestere riciclato è un materiale molto versatile: in base a come viene lavorato può dare vita a tessuti pesanti o leggeri. Inoltre, è una fibra tessile sintetica e si ottiene fondendo la plastica, dando una seconda vita a materiali che non sono biodegradabili.

Il Cotone organico

Il cotone organico è il cotone che viene coltivato, prodotto, lavorato e certificato secondo gli standard agricoli biologici. Utilizzando meno energia, acqua e sprechi, è possibile ricavare un tessuto traspirante. La diffusione dei capi in cotone è dovuta alle sue caratteristiche: un materiale leggero e resistente agli strappi, ma allo stesso tempo morbido e con elevate proprietà di assorbimento che lo rendono perfetto come indumento per la bella stagione.

Il Lino

Di tendenza per la Primavera/Estate 2023 anche il lino. Oltre ad essere molto leggero, non viene trattato con coloranti ed è anche completamente biodegradabile. Possiede anche alcune caratteristiche antimicrobiche. Una camicia o una gonna in lino sono indumenti freschissimi, ideali da indossare in estate nelle giornate più calde.

Tutti i tessuti di tendenza per la bella stagione

Oltre ai tessuti sostenibili, troviamo anche la seta e il raso. Due tessuti che non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba. Perfetti sia di giorno che di sera, rendono sofisticato qualsiasi look. Leggeri, comodi e freschi: i vestiti in seta e in raso sono ideali per la stagione estiva. Che si tratti di uno slip dress o un tubino, ogni modello sarà il must have della Primavera/Estate 2023. Da abbinare con sandali bassi, con tacco alto, furlanine, espadrillas e ballerine.

I colori predominanti

Non dimentichiamo però che, per creare un look alla moda, è altrettanto importante abbinare i tessuti ed i colori in modo armonioso. Impossibile non nominare il Viva Magenta, incoronato colore Pantone 2023: un rosso carminio con sfumature violacee. Nella Primavera/Estate 2023 trionfano anche le tonalità calde come il marrone e il beige. Non solo, in evidenza ancora colori più vivaci come il verde, il rosa, il blu cobalto, il celeste e l’arancione. Immancabile poi il bianco e nero: due tonalità eleganti, classiche e senza tempo.