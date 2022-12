Thais Souza Wigger è a tutti nota come ex velina di Striscia, ma anche per via della sua – ormai terminata – relazione con Teo Mammucari. Ma prima di arrivare a questo conosciamola meglio.

Thais Souza Wigger: biografia e carriera

Thais Souza Wigger, nata a Florianopolis il 24 ottobre 1985, è una modella e showgirl brasiliana.

La sua carriera nel mondo della moda ha avuto inizio a soli 14 anni, quando nel 2000 ha preso parte a un concorso di bellezza. Subito dopo, cioè nel 2004, è apparsa sul set di due campagne pubblicitarie TIM al fianco di due supermodelle più che note: Adriana Lima e Noemi Campbell. Nel 2009 si affianca ad altre figure famosissime a Cattolica Thais, dove partecipa al concorso di bellezza con Alba Parietti, Raffaella Fico, Sofia Bruscoli e Jonathan Kashanian.

Così la ragazza inizia a rendersi famosa e il successo arriverà presto.

Il suo trasferimento in Italia è datato sempre 2004. Nel 2005 la sua fama è cresciuta sensibilmente quando è stata scelta come velina del programma Striscia la Notizia. Da lì il suo successo non si è praticamente mai arrestato. Ancora oggi il suo account di Instagram conferma quanto è seguita e amata, giacché ha totalizzato la cifra di 105mila followers sulla piattaforma, dove porta ancora avanti la sua carriera con tantissime collaborazioni e shooting con vari brand di moda.

Spesso nei suoi scatti, per lo più professionali, viene ritratta anche sua figlia.

Già, perché Thais è mamma…

Thais Souza Wigger: Teo Mammuccari, figlia, relazione attuale

Thais Souza Wigger è spesso stata ritratta sulle copertine dei tabloid accanto a Teo Mammuccari. I due, infatti, sono stati una coppia dal 2006 al 2009, per altro molto amata dal pubblico. La loro relazione tuttavia è terminata, ma il loro amore ha portato alla nascita – nel 2008 – di una figlia: Julia. Come detto, quest’ultima, ormai quattordicenne, qualche volta fa compagnia alla madre in occasione di eventi cui la Wigger è invitata in qualità di ospite o testimonial.

Nonostante la rottura, sembra che l’ex velina e il conduttore Teo Mammuccari siano rimasti in ottimi rapporti. Il che, chiaramente, è dovuto anche e soprattutto all’amore per Julia e all’interesse nel mantenere la quiete familiare. Proprio recentemente Thais ha condiviso su Instagram una foto di loro tre a pranzo con la didascalia “Soprattutto famiglia”, chiarendo che i valori di entrambi coincidono nonostante la separazione delle loro strade dal punto di vista amoroso.

Sappiamo che Thais è stata a lungo impegnata con l’ex iena Paul Baccaglini, dal 2010 al 2018, salvo poi interrompere anche questa relazione. Secondo le notizie più recenti, invece, al momento è più che felice con il suo nuovo compagno, Emanuele Ricci, imprenditore e agente FIFA della MRG Sports Consulting che sarebbe anche una sua vecchia fiamma del passato.

Infine, sappiamo che Thais ama la sua terra natia, tant’è che spesso sulla sua pagina Instagram condivide scatti dai suoi viaggi in Brasile. Ma nella sua vita quotidiana abita invece in quel di Milano, città certamente ricca degli eventi di cui è spesso protagonista.