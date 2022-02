Il 9 febbraio prenderà il via la nuova edizione de Le Iene e a condurla saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari, per la gioia dei fan di nuovo insieme in tv.

Le Iene: Belen e Mammucari conduttori

Per la nuova edizione de Le Iene sarebbero stati scelti in qualtià di conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez: lo show prenderà il via dal prossimo 9 febbraio e i fan non veono l’ora di sapere quali soprprese riserverà questa nuova stagione del programma.

Al momento la notizia non è stata commentata dai due diretti interessati ma in tanti, tra fan e telespettatori, sono in trepidante attesa di saperne di più. Nel frattempo è stata definitivamente smentita la notizia di un ipotetico ritorno di Alessia Marcuzzi allo show.

Alessia Marcuzzi: il ritorno a Le Iene

Alessia Marcuzzi ha smentito pubblicamente la notizia del suo ritorno a Le Iene dopo che, alcuni mesi fa, aveva annunciato pubblicamente di aver detto addio a Mediaset.

Secondo indiscrezioni per la conduttrice sarebbe in serbo una nuova avventura lavorativa per Sky, dove sarebbe stata chiamata a condurre un programma di moda. Sarà vero?

Belen Rodriguez: la vita privata

Di recente Belen è tornata sulla cresta del gossip a causa dei suoi avvistamenti in compagnia dell’ex marito, Stefano De Martino. La showgirl ha confermato la fine della sua storia con Antonino Spinalbese – padre di sua figlia Luna Marì – mentre per quanto riguarda il ballerino non ha ancora proferito parola in merito.

In tanti sono curiosi di sapere se i due siano davvero tornati insieme e per il momento il settimanale Chi ha fatto sapere di averli avvistati più volte mentre rientravano insieme a casa del ballerino durante la notte. La showgirl confermerà il ritorno di fiamma? Sui social l’indiscrezione è diventata sempre più insistente e i fan sperano di saperne presto di più.