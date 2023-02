Tendenze rossetti primavera estate 2023

La bella stagione si avvicina e con essa arrivano anche le nuove tendenze nell’ambito del makeup. Protagoniste le labbra, con rossetti dai colori intensi e vivaci e finish luminosi, per un effetto volumizzante e super sexy.

I colori più trendy della stagione

Le tendenze makeup del 2023 puntano tutto sul colore e sulla positività, per essere una vera speranza per tutti. Dominate dai colori, texture e finish molto inaspettati ma anche molto interessanti, questa bella stagione non sarà da meno.

La Primavera Estate 2023 sarà segnata dal grande ritorno del rossetto rosso, declinabile in sfumature caldissime o più fredde. Non a caso, l’azienda di tecnologie grafiche Pantone ha scelto il Viva Magenta (una nuance ispirata al rosso della cocciniglia) come colore dell’anno.

Con un paio di labbra rosse, da sempre simbolo di una donna decisa, si può affrontare qualsiasi evento presenti il 2023. Attenzione all’applicazione, che deve essere pulita e precisa. Il consiglio dei make-up artist è quello di contornare le labbra con una matita tono su tono e aiutarsi con un pennellino per la stesura del rossetto.

Capace di regalare una ventata di freschezza al viso, del colore rosa non ci stanchiamo mai! In questa primavera estate 2023 tornerà sulle labbra di tutte in una miriade di nuance, dal nude per un look naturale e delicato, a colori vibranti come fucsia, lampone e malva per chi non si tira indietro dall’osare.

Il rossetto rosa avvolge le labbra e ravviva il trucco, abbinandosi perfettamente a un make-up occhi semplice o coloratissimo. Il rosa sta bene a tutte, purché però si scelgano le giuste tonalità in grado di valorizzarci al meglio. Per scegliere le sfumature più adatte a noi, è necessario considerare prima di tutto il colore dell’incarnato e il sottotono della pelle. Anche il colore degli occhi e dei capelli è un fattore importante da prendere in considerazione per fare la scelta giusta e sfoggiare il tono di rosa perfetto per noi. Se si ha un incarnato chiaro, per esempio, meglio non stravolgere il tutto con colori shocking e fluo.

Tornano i rossetti cremosi

Se fino a pochi mesi fa i rossetti liquidi e dal finish opaco regnavano sovrani, tra le tendenze rossetti Primavera Estate 2023 vanno decisamente forte i finish luminosi e satinati. I principali marchi beauty hanno lanciato il nuovo finish mat-metal che, opaco e brillante al tempo stesso, unisce la durata di un rossetto matte al confort di un prodotto labbra luminoso.

Via libera anche alle formule super rimpolpanti. Come avere labbra carnose è la domanda in vista della stagione estiva! I prodotti volumizzanti saranno le novità rossetti Estate 2023 più interessanti, nonché una delle tendenze rossetti che ci accompagnerà per tutta la stagione calda. Per ottenere un risultato ancora più evidente, possiamo giocare anche con gli effetti degradè: applicare la matita su tutto il contorno delle labbra sfumandola su tutte le labbra e successivamente applicare una tonalità molto più chiara di rossetto solo al centro.

Con una possibilità di scelta così ampia e classica è impossibile non trovare una proposta che si abbini perfettamente al proprio stile!