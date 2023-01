Tendenze make up 2023: occhi, labbra e viso

Quali saranno le tendenze make up del 2023? Scopriamo insieme come rendere il nostro viso perfetto per la nuova stagione.

Quali saranno le tendenze make up del 2023? Scopriamo insieme quali saranno i colori migliori per avere occhi e labbra perfette in ogni occasione e per essere sempre alla moda.

Tendenze make up 2023

Il 2023 sarà un anno particolarmente colorato e divertente, per quanto riguarda il make up.

Il trucco del 2023 punta tutto sul colore e sulla positività, per essere una vera speranza per tutti. Il 2022 non è stato un anno facile, tra guerre, prezzi dell’energia alle stelle, proteste e addii strazianti che hanno segnato la storia dell’ultimo secolo. Questo nuovo anno vuole ripartire dalla positività. Un mood che si rispecchia perfettamente nelle nuove tendenze make up, dominate dai colori, texture e finish molto inaspettati ma anche molto interessanti.

Occhi e labbra sono destinati a tingersi con nuance vibranti e succose, per un tocco pop davvero incantevole. Nessuno riuscirà a rinunciare alle sfumature rosa, tra ombretti vivaci, labbra accese e blush rivitalizzante. Non mancheranno anche i colori un po’ più scuri, come l’eterno eyeliner nero che valorizza lo sguardo, con tonalità di rossetto più decise, per creare un look più gotico e dark. Le sopracciglia, invece, subiranno una grande trasformazione e saranno da portare decolorate e sottilissime.

Le tendenze del make up per il nuovo anno

Tra le varie tendenze make up di questo 2023 troviamo: