Se sei una vera appassionata di bellezza, sicuramente avrai notato il trionfo del reverse eyeliner, la nuova tendenza make up che sta conquistando tutti. Se sei stanca del solito trucco e vuoi osare, sei nel posto giusto. Scopri con noi come realizzarlo e a chi sta bene. Pronta a rivoluzionare il tuo look? Iniziamo subito!

Reverse eyeliner: di cosa si tratta e a chi sta bene

Il reverse eyeliner si distingue dall’eyeliner tradizionale per il modo in cui viene applicato: lungo la rima inferiore dell’occhio anziché sulla palpebra inferiore. Questa scelta non solo conferisce un aspetto audace e distintivo, ma si rivela particolarmente indicata per chi ha occhi incappucciati. Questo tipo di occhio è caratterizzato da una piega naturale della palpebra che tende a coprire parzialmente la mobile, rendendo spesso complicata l’applicazione dell’eyeliner tradizionale senza che venga nascosto. Grazie al reverse eyeliner, è possibile valorizzare e aprire lo sguardo in modo efficace, definendo l’occhio senza compromettere lo spazio visibile sulla palpebra mobile. Questo make up consente di evidenziare la forma degli occhi, regalando un tocco di originalità e raffinatezza al make up.

Reverse eyeliner: come realizzare la nuova tendenza make up

Ma come realizzarlo? Per iniziare, assicurati di avere una base pulita e preparata. Applica un primer o un correttore leggero nella zona sotto gli occhi per uniformare il tono della pelle e garantire una maggiore tenuta dell’eyeliner. Scegli il tipo di eyeliner che preferisci: il gel o la crema assicurano precisione e durata, mentre la matita può essere più semplice per i principianti. Parti dall’angolo interno dell’occhio e traccia una linea sottile lungo la rima inferiore delle ciglia. Puoi optare per una linea discreta o audace, a seconda del look che desideri ottenere. Prosegui verso l’angolo esterno, mantenendo la mano ferma per una linea pulita e uniforme. Se desideri un effetto sfumato, puoi utilizzare un pennello sottile per ottenere un look morbido e naturale. Per completare il look, applica del mascara sulle ciglia superiori per definire ulteriormente lo sguardo. Evita di mettere mascara sulle ciglia inferiori per concentrare l’attenzione sull’eyeliner inverso, creando un look davvero unico e intrigante. Il reverse eyeliner non solo rappresenta una soluzione ideale per chi ha gli occhi incappucciati, ma si rivela anche come una scelta vincente per chiunque desideri osare con un look più audace.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Siero ciglia migliore 2024: la classifica | DonneMagazine.it

Come far durare il make up tutto il giorno | DonneMagazine.it