Contouring viso, come si fa per valorizzare lo sguardo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Contoruing viso: che cos’è?

Credo che tutto voi abbiate sentito parlare almeno una volta di contoruing, ma che cos’è esattamente? Si tratta di una tecnica di make up che consente di esaltare in lineamenti del viso e valorizzarli al meglio. Inoltre, questa tecnica consente anche di correggere i difetti ed esaltare o modificare alcune caratteristiche del volto. Se vogliamo valorizzare il nostro sguardo, quello che dobbiamo fare è il contouring alle ciglia, usando la tecnica del lash contouring, che adesso andremo a vedere insieme di cosa si tratta.

Contoruing viso: come so fa per valorizzare lo sguardo

Come abbiamo appena visto, se il nostro obiettivo è quello di valorizzare lo sguardo, quello che dobbiamo fare è il lash contouring, ovvero dobbiamo concentrarci sulle nostre ciglia. Per farlo occorre utilizzare le ciglia finte. E’ vero, molte di noi le odiano, soprattutto perché non solo non è facile metterle ma anche perché non si sa quale sia la lunghezza giusta da prendere e così via. Ma ecco che, dopo aver conosciuto la tecnica del lash contoruing, non potrete più farne a meno. Per fare un lash contouring perfetto, bisogna tenere a mente alcune cose, innanzitutto considerare la forma del viso affinché il risultato finale non vada a creare disquilibrio tra le varie parti. Altra da cosa da considerare è il tipo di trucco, nel senso che se decidiamo per un trucco intenso, le ciglia dovranno essere belle lunghe, altrimenti non si vedranno nemmeno. Se invece preferiamo il make up dall’effetto più naturale, allora ecco le le ciglia finta devono essere corte e sottili. Ma adesso andiamo a vedere insieme come fare il contouring a seconda della forma degli occhi.

Contouring viso: come valorizzare lo sguardo a seconda della forma degli occhi

Pronte per realizzare il lash contoruing? Vediamo insieme come farlo in base alla forma degli occhi:

Occhi tondi : se avete gli occhi tondeggianti preferire ciglia leggere e sottili, mettendole più corte agli angoli e più lunghe al centro, per valorizzare lo sguardo.

: se avete gli occhi tondeggianti preferire ciglia leggere e sottili, mettendole più corte agli angoli e più lunghe al centro, per valorizzare lo sguardo. Occhi allungati: in questo caso invece le ciglia più lunghe vanno all’angolo esterno, al fine di ottenere uno sguardo cat eye.

in questo caso invece le ciglia più lunghe vanno all’angolo esterno, al fine di ottenere uno sguardo cat eye. Occhi all’ingiù: se avete gli occhi all’ingiù il consiglio è quello di puntare su ciglia finte molto folte ma non troppo lunghe.

se avete gli occhi all’ingiù il consiglio è quello di puntare su ciglia finte molto folte ma non troppo lunghe. Occhi monolidi : sono gli occhi tipici delle persone asiatiche, e quindi piuttosto piccoli. Al fine di renderli più grandi, utilizzare ciglia finte lunghe e incurvate agli angolo esterni.

: sono gli occhi tipici delle persone asiatiche, e quindi piuttosto piccoli. Al fine di renderli più grandi, utilizzare ciglia finte lunghe e incurvate agli angolo esterni. Occhi all’insù: chi invece ha gli occhi all’insù può scegliere, nel senso che vanno bene sia le ciglia lunghe sia quelle corte.

chi invece ha gli occhi all’insù può scegliere, nel senso che vanno bene sia le ciglia lunghe sia quelle corte. Occhi infossati: in questo caso scegliere ciglia molto lunghe e non ricurve.

in questo caso scegliere ciglia molto lunghe e non ricurve. Occhi incappucciati: sono gli occhi più difficili da truccare e quelli perfetti per le ciglia finte, che devono essere lunghe, sottili e ricurve.

Queste sono quindi i tipi di ciglia finte consigliate a seconda della forma degli occhi. E voi, siete pronti a fare il lash contouring?