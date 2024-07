Ecco come valorizzare i capelli castani con il make up.

Avete i capelli castani e volete sapere qual è il trucco perfetto secondo l’armocromia? Siete nel posto giusto, è proprio quello che scopriremo all’interno di questo articolo.

Capelli castani: il trucco giusto secondo l’armocromia

Con capelli castani oggi si intendono tutte le sfumature del castano, che vanno dal caramello al cioccolato, passando per il rame e il nocciola. La scelta del make up deve tenere conto anche del colore dei capelli, al fine che sia essi che il nostro viso siano valorizzati al meglio. Ed ecco che entra in gioco l’armocromia. Cos’è? Con armocromia si intende l’analisi del colore personale, ovvero è quel metodo che valuta attraverso il colore della pelle, dei capelli e degli occhi, quali sono le tonalità, in questo caso di make up, che più ci si addicono, al fine di esaltare al meglio i nostri lineamenti. Per chi ha i capelli castani quindi c’è una palette di colori perfetta proprio per valorizzarli al meglio. Iniziando dalla base, scegliere prima un fondotinta nella tonalità più simile alla propria carnagione e preferire poi un blush dalle tonalità rosate, in grado di esaltare al meglio i capelli castani. Adesso andiamo insieme a vedere il trucco giusto per occhi e labbra per chi ha i capelli castani secondo l’armocromia.

Capelli castani: il trucco occhi giusto secondo l’armocromia

Come abbiamo appena visto, la scelta dei colori per il nostro make up deve tenere conto anche del colore dei nostri capelli. Vediamo adesso insieme il trucco occhi perfetto per chi ha i capelli castani secondo l’armocromia:

Capelli castano caldo: per tutte coloro che hanno i capelli color castano caldo, la scelta migliore per l’ombretto è quella di puntare sull’oro e sul rame, oltre che sulle tonalità del marrone. Se si vuole osare, vanno bene anche gli ombretti sulle tonalità del prugna, del viola e del bordeaux.

Capelli castano freddo: per chi invece ha i capelli di un castano freddo via libera alle tonalità scure, come nero e blu e puntare sugli smokey eyes. Per un trucco più soft scegliere ombretti color nude o rosa.

Capelli castani: il trucco labbra secondo l’armocromia

Dopo aver visto il trucco occhi perfetto per chi ha i capelli castani, vediamo insieme il trucco labbra. Anche in questo caso dipende molto dal tipo di castano che abbiamo:

Capelli castano scuro: per chi ha i capelli castano scuro può optare per un rossetto rosa cipria o fucsia, per chi invece vuole osare. Anche il nude rosato è perfetto per questo colore di capelli.

Capelli castano dorato/caramello : in questo caso il colore perfetto è il rosso, magari un rosso leggermente speziato con magari qualche punta di arancio.

: in questo caso il colore perfetto è il rosso, magari un rosso leggermente speziato con magari qualche punta di arancio. Capelli castano cioccolato: per chi ha i capelli color cioccolato perfetto il rosso, il viola e il marrone.

Quelli che abbiamo visto sono quindi i colori che, secondo l’armocromia, si sposano perfettamente con coloro che hanno i capelli castani. Scegliendo questi colori per il vostro make up, riuscirete a valorizzare al meglio non solo il vostro viso ma anche la vostra chioma!