Come truccarsi sopra l'abbronzatura? Scopri i nostri consigli per un look perfetto.

Desideri valorizzare la tua pelle dorata e luminosa dell’estate? Allora sei nel posto giusto! Scopri i nostri consigli su come truccarsi sopra l’abbronzatura.

Come truccarsi sopra l’abbronzatura

Dopo aver conquistato con impegno quella splendida abbronzatura estiva, è fondamentale sapere come valorizzarla al meglio con il trucco. Mentre il sole dona alla pelle un aspetto sano e radioso, la scelta e l’applicazione dei prodotti giusti possono fare la differenza nel migliorarne l’effetto senza appesantirlo. Per questo motivo, abbiamo creato una guida step by step su come fare. Ecco tutti i consigli da seguire per un make up impeccabile:

Preparazione della pelle Per un trucco estivo impeccabile, inizia con una pelle ben idratata e protetta dai raggi UV. Utilizza una crema leggera con SPF per mantenere la pelle elastica e luminosa, creando la base perfetta.

Fondotinta leggero e protettivo

Scegli un fondotinta leggero o una BB cream per un colorito uniforme che lasci trasparire la tua abbronzatura. Opta per formule idratanti e protettive per una pelle sana e luminosa.

Correttore illuminante

Per le occhiaie o piccole imperfezioni, usa un correttore illuminante leggermente più chiaro della tua pelle abbronzata, per donare luminosità senza contrasti eccessivi.

Bronzer per definire

Valorizza la tua abbronzatura con un bronzer sugli zigomi, sulla fronte e lungo la mascella per definire e dare calore al viso. Scegli tonalità naturali per un look fresco.

Blush per un tocco di colore

Il blush è fondamentale per un look estivo. Scegli tonalità corallo, pesca o rosa dorato per un tocco di colore che si adatta al tuo incarnato abbronzato.

Sguardo luminoso

Ombretti in tonalità calde come oro, bronzo e rame esaltano l’abbronzatura e intensificano lo sguardo. Evita tonalità troppo scure per non appesantire il trucco.