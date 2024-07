Come truccarsi in estate? Il caldo si sa, non è certo amico del make up ma, all’interno di questo articolo, vedremo insieme alcuni consigli utili per un make up a prova di caldo.

Come truccarsi in estate

L’estate è senza dubbio la stagione nemica del make up, in quanto il caldo, e soprattutto quello degli ultimi anni, l’afa e il sudore possono ad esempio far colare il mascara o fa scomparire il fondotinta o creare il classico effetto panda. La soluzione però non è necessariamente non truccarsi in estate ma seguire alcuni consigli, alcune regole per far sì che il trucco non sbavi e che risulti comunque omogeneo. Il trucco, essenzialmente deve essere leggero, non deve appesantire troppo la nostra pelle, quindi optare ad esempio per fondotinta dalla texture leggera. Ma andiamo a vedere insieme alcuni consigli utili per come truccarsi in estate.

Come truccarsi in estate: consigli per un make up resistente al caldo

Come abbiamo appena visto, il make up non è particolarmente amico di caldo, afa e sudore ma, con i giusti accorgimenti, è possibile truccarsi anche in estate. Andiamo a vedere adesso insieme alcuni consigli utili:

Skincare : diciamo che una corretta skincare è essenziale in ogni stagione, ma in estate ancora di più. La pelle infatti risulta spesso più secca, quindi è fondamentale idratarla ogni giorno, al fine di rendere la pelle più morbida e liscia, e rendere migliore anche il risultato finale del make up. Quindi, detersione, esfoliazione, siero e creme. In estate sarebbe opportuno mettere la crema solare 30 SPF o 50, al fine di proteggerla dai danni dei raggi UV.

: diciamo che una corretta skincare è essenziale in ogni stagione, ma in estate ancora di più. La pelle infatti risulta spesso più secca, quindi è fondamentale idratarla ogni giorno, al fine di rendere la pelle più morbida e liscia, e rendere migliore anche il risultato finale del make up. Quindi, detersione, esfoliazione, siero e creme. In estate sarebbe opportuno mettere la crema solare 30 SPF o 50, al fine di proteggerla dai danni dei raggi UV. Base: se siete super abbronzate, il fondotinta non è da mettere ma se ancora non avete la tintarella o siete tra coloro che proprio non si abbronzano, allora sì al fondotinta, a patto che sia ultra leggero. La pelle infatti deve respirare. Inoltre scegliete formule oil free, altrimenti rischiate che col caldo il fondotinta si sciolga.

se siete super abbronzate, il fondotinta non è da mettere ma se ancora non avete la tintarella o siete tra coloro che proprio non si abbronzano, allora sì al fondotinta, a patto che sia ultra leggero. La pelle infatti deve respirare. Inoltre scegliete formule oil free, altrimenti rischiate che col caldo il fondotinta si sciolga. Occhi : il trucco occhi deve essere rigorosamente waterproof. Perché col sudore il rischio sbavature è davvero altissimo. Matita, eyeliner e ombretti vanno bene ma appunto che siano resistenti all’acqua. Per l’ombretto, il consiglio è applicare prima il primer. Diciamo comunque che ombretto e eyeliner sono indicati più per le sere d’estate, per il giorno puntare su un make up semplice e ultra leggero.

: il trucco occhi deve essere rigorosamente waterproof. Perché col sudore il rischio sbavature è davvero altissimo. Matita, eyeliner e ombretti vanno bene ma appunto che siano resistenti all’acqua. Per l’ombretto, il consiglio è applicare prima il primer. Diciamo comunque che ombretto e eyeliner sono indicati più per le sere d’estate, per il giorno puntare su un make up semplice e ultra leggero. Labbra: anche per quanto riguarda le labbra, puntate su rossetto waterproof, magari anche rossetti che siano idratanti. Scegliere i colori chiari, come il nude o il corallo, perfetti per la stagione estiva.

Come truccarsi in estate: come far durare il trucco con il caldo

Sopra abbiamo appena visto alcuni consigli utili su come truccarsi in estate, al fine di non ritrovarsi con il classico effetto panda. Oltre a ribadire che in estate il make up deve essere leggero, soprattutto di giorno non bisogna strafare, ciò che assolutamente importante fare prima di uscire è applicare lo spray fissante, mai utile come in questa stagione calda. In questo modo potete stare tranquille che il vostro trucco durerà anche in estate!