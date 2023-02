Esistono diversi trucchetti molto utili per riuscire a truccare le proprie labbra in modo da farle sembrare più grandi e voluminose.

Esistono diversi trucchetti molto utili per riuscire a truccare le proprie labbra in modo da farle sembrare più grandi e voluminose. Il make-up è di grande aiuto per aumentare il volume delle labbra, senza dover ricorrere ad interventi chirurgici.

Truccare le labbra per farle sembrare più grandi

Ogni donna deve accettare il proprio viso e il proprio corpo, perché ognuno è unico e bellissimo a suo modo. Ma tutte desiderano avere qualcosa di diverso quando si guardano allo specchio. Questo non significa non accettarsi, ma magari avere semplicemente voglia di provare qualcosa di nuovo per sentirsi più belle. In questo il make-up può essere di grande aiuto per valorizzare o nascondere dettagli del viso. Parlando della bocca, è possibile truccare le labbra per farle sembrare più grandi, se per natura non hanno il volume desiderato.

Prima di tutto è estremamente importante idratare le labbra, perché la pelle screpolata non tiene bene il trucco, oltre a non essere bella da vedere. Il burro cacao è un ottimo alleato, da applicare prima di toccarsi. A questo punto bisogna fare un contouring labiale, per limitare il perimetro delle labbra. Con una matita labbra color carne si può tracciare il perimetro, sforando leggermente verso l’esterno per guadagnare un po’ di ampiezza.

Esistono due opzioni diverse, il rossetto e lip gloss oppure solo lip gloss, per dare maggiore volume.

Consigli per truccare le labbra in modo da farle sembrare più grandi

Scopriamo insieme qualche utile consiglio per truccare le labbra in modo da farle sembrare più grandi: