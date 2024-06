Quando la bellezza diventa ossessione: si chiama cosmeticoressia l’ultimo preoccupante fenomeno di Tik Tok. Bambine che diventano schiave della cura della pelle e del corpo. Ma di cosa si tratta? Cerchiamo di capire qualcosa in più sul significato di questo fenomeno.

Cosmeticorresia: cos’è e significato

Nata negli Stati Uniti e arrivata rapidamente anche in Italia, la cosmeticoressia coinvolge milioni di bambine tra i 6 e gli 11 anni, che si filmano mentre usano prodotti per il viso e cosmetici destinati agli adulti. Esfolianti, sieri anti-rughe, maschere viso e creme anti-età sono solo alcuni dei prodotti che queste bambine applicano sulla propria pelle. Un hashtag in particolare, #sephorakids, sta diventando virale, con le commesse della famosa catena di prodotti di bellezza che testimoniano questa crescente ossessione. Se un tempo le bambine imitavano le madri, oggi seguono influencer che condividono continuamente contenuti su come applicare i prodotti beauty.

Cosmeticorresia: i rischi per la salute

L’uso di cosmetici da parte delle bambine è aumentato significativamente negli ultimi tempi, con conseguenze negative sulla salute della pelle. È fondamentale utilizzare prodotti formulati appositamente per i bambini, poiché il trucco può causare sensibilizzazione e irritazioni. La pelle dei bambini, infatti, è particolarmente vulnerabile a dermatiti irritative e allergiche, che possono manifestarsi con arrossamenti, gonfiori, prurito e desquamazione. Le reazioni irritative sono spesso causate dalle sostanze chimiche contenute nei cosmetici non adatti alla pelle giovane. Oltre ai rischi dermatologici, la cosmeticoressia solleva numerose preoccupazioni psicologiche. Se è normale che i bambini giochino a truccarsi come espressione creativa, il pericolo sorge quando questo gioco si trasforma in una ricerca ossessiva di un ideale di bellezza irraggiungibile. Ogni giorno infatti siamo abituate a confrontarci con modelli estetici assolutamente perfetti, corpi modellati e volti senza alcun difetto. Tutto questo può danneggiare l’autostima delle giovani ragazze, che non sempre sono disposte a comprendere che è tutta finzione. Ciò che oggi può sembrare un gioco innocuo potrebbe ben presto trasformarsi in un problema serio, con effetti duraturi sulla salute della pelle e sul benessere mentale delle giovani generazioni. E’ fondamentale che genitori e influencer sui social si impegnino fin da subito a educare le bambine verso un rapporto positivo con la propria immagine e a promuovere una fiducia in se stesse solida. E voi, cosa ne pensate?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Fondotinta compatto: come scegliere quello più adatto | DonneMagazine.it

Come far durare il make up tutto il giorno | DonneMagazine.it