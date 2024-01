Scopriamo insieme i colori di tendenza da non perdere per la Primavera/Estate 2024.

Quali sono i colori di tendenza per la Primavera/Estate 2024? All’interno di questo articolo scopriamo insieme tutte le nuance che ci accompagneranno nella stagione estiva.

Primavera/Estate 2024: i colori di tendenza

Nonostante l’inverno sia appena iniziato, è già tempo di dare uno sguardo ai colori più richiesti per la Primavera/Estate 2024. Sappiamo bene la moda corre e cambia ad una velocità sorprendente. Anticiparsi è la strategia migliore per seguire il ritmo e restare al passo con le ultime tendenze. L’entusiasmo per i nuovi trend e i colori che domineranno la stagione estiva è alle stelle: il mondo fashion si sta preparando ad accogliere una palette di tonalità fresche e vibranti. Dai toni audaci alle sfumature più raffinate, ecco tutte le nuance da non perdere:

Grigio tailoring Nella Primavera/Estate 2024 il classico nero verrà sostituito dal grigio tailoring : un colore estremamente raffinato perfetto per creare look eleganti e sofisticati.

Plastic nude Una delle grandi novità tra i colori di tendenza è il plastic nude. Questa rivisitazione dell’intramontabile nude si presenta in una versione plastificata, ideale per look accattivanti e sensuali.

Peach fuzz Tra le nuance più in voga per la Primavera/Estate 2024 non potrà mancare il peach fuzz, nominato come colore Pantone 2024.

Giallo Il giallo sarà un must-have che non potrà mancare nel vostro guardaroba. Grazie alla sua capacità di conferire energia e vitalità, aggiungerà un tocco di allegria e luminosità a qualsiasi look estivo.

Azzurro L’azzurro, fresco e leggero, porta subito alla mente l’estate e sarà sicuramente una delle tonalità più amate per la prossima stagione. Amatissimo per un total look o abbinato all’arancione per creare un contrasto audace.

Lilla Una tonalità romantica e delicata che si adatta perfettamente alla stagione estiva, conferendo un’eleganza minimal e sofisticata a qualsiasi look. Ideale sia per un look casual di giorno che per un look raffinato di sera.

Verde Il verde, nelle sue tonalità più chiare, sarà uno dei colori di tendenza per la Primavera/Estate 2024. Questa tonalità offre un senso di calma e serenità, pur mantenendo un’aura di freschezza e vitalità ideale per la stagione.

Oro Per le vostre serate estive, la parola d’ordine è gold! Abiti dorati, pantaloni scintillanti e crop top color oro saranno la scelta perfetta per farvi brillare e risplendere in ogni occasione.

Nella Primavera/Estate 2024 la moda si caratterizzerà per una combinazione di tonalità fresche, vivaci e raffinate, offrendo possibilità infinite per creare look indimenticabili.

