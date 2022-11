Quali sono i colori in tendenza per questo autunno-inverno 2023? Dal fucsia al verde, passando dal blu al grigio, scopriamo insieme tutti i colori che accompagneranno questa stagione.

Tendenze colori: dal fucsia al rosso

Sembrava quasi che l’estate non volesse finire quest’anno, ma ora l’inverno è arrivato e lo dimostrano anche le tendenze colori per questa stagione.

Gli indumenti pesanti portano sempre con sé un’idea di protezione, quasi come fossero una coccola speciale, che ci aiuta a scegliere il look con grande attenzione, pensando anche ai colori. È importante fare le scelte giuste, per questo scopriamo insieme i colori in tendenza per questa stagione fredda. Il nero è sicuramente un colore molto amato nella stagione invernale, ma con colori più vivaci riesce ad aumentare il suo fascino. Vale la stessa cosa per il bianco.

Uno dei colori in tendenza è sicuramente il fucsia, un trend lanciato da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, in collaborazione con Pantone, con il PP Pink. Il total look porta al risultato migliore, ma bisogna avere una grande audacia. Il fucsia è una tonalità molto potente, magnetica, che seduce e conquista. Non è necessario il monocolore, si può anche iniziare con qualche singolo pezzo se ci si sente più a proprio agio.

Un altro colore in tendenza è il cammello, che sta bene su tutto. Non solo per il cappotto, che torna con tutto il suo fascino, ma, grazie alla sua versatilità, va bene per maglioni, pantaloni, tailleur e accessori. Il camel block, ovvero il total look, è un’azione davvero molto trendy, se no è il caso di optare per combinazioni con altri colori sobri e neutri. Anche il rosso va molto di moda, per accendere e riscaldare anche i giorni più freddi. Si pensa possa diventare un colore dominante su tutti gli altri, perché rispecchia la voglia di farsi notare.

Tendenze colori: dal verde al grigio

Ormai il tempo in cui la stagione fredda si identificava principalmente con le tonalità scure è finito. Arrivano nuovi colori pronti a rallegrare e illuminare anche le giornate più cupe. Tra questi il verde, nelle sue gradazioni più brillanti, ma anche in quelle che richiamano la natura. Un colore che è sempre un’ottima idea ed è anche molto versatile, tanto da diventare l’ideale per ogni occasione. Il blu è molto apprezzato, anche nelle versioni più classiche, come il blu navy, il blu notte e il classic blue. Molto amate le tonalità più intense, tendenzialmente scure, che risultano molto raffinate. È perfetto in ogni contesto, sia di giorno che di notte. Un altro colore di grande eleganza è il grigio, che è tra le nuance neutre per eccellenza. Solitamente viene considerato un colore molto serio, ma ha davvero delle grandi potenzialità. Si può abbinare in modo molto facile e consente anche di sperimentare, usando anche dei colori molto più accesi, così da ripristinare gli equilibri. Con questi colori riuscirete a trovare il look giusto per ogni situazione, in base alle vostre esigenze e alle vostre preferenze, sempre rimanendo alla moda anche durante la stagione più fredda.