Siete pronte per aggiornare il vostro guardaroba in vista della bella stagione? Ecco i capi che non dovranno mancare, i must have delle passerelle per la primavera-estate 2023.

Tendenze moda primavera estate 2023: dai colori audaci ai tessuti rivoluzionari

Siete pronte per aggiornare il vostro guardaroba con l’arrivo della bella stagione? È arrivato il momento di mettere via le giacche pesanti e i maglioni, per prepararsi a bellissime giornate di sole, con le temperature che stanno iniziando ad alzarsi. La primavera è alle porte e ci sono diversi capi che non potranno proprio mancare nel vostro guardaroba, dei veri must have delle passerelle, delle vere tendenze moda primavera-estate 2023. È tempo di essere più audaci, soprattutto per quanto riguarda i colori, ma anche i tessuti, che saranno a dir poco rivoluzionari. Tanta attenzione alle silhouette moderne, con qualche ritorno dal passato che sicuramente verrà apprezzato. Scopriamo insieme quali saranno i must have per questa primavera-estate, da indossare per avere sempre uno stile perfetto.

Tendenze moda primavera estate 2023: 10 must have

Scopriamo insieme quali sono i must have per la stagione primavera-estate 2023:

Cargo pants e bermuda: i pantaloni cargo e i bermuda sono confortevoli e donano un look deciso, ideali per segnare il punto vita, con i giusti abbinamenti; Top strutturati e camicette sartoriali: capi che sicuramente sanno come valorizzare la figura, con tante fantasie spesso molto colorate e accattivanti, e un taglio ideale per rendere il look perfetto; Stampe e colori audaci: per un look elegante e moderno, nel vostro guardaroba ci dovranno essere stampe e colori audaci. Scegliere stampe geometriche o di ispirazione etnica, con colori vivaci che riescano ad attirare l’attenzione; Giacche leggere, blazer e trench: per una primavera decisamente alla moda, scegliete giacche leggere, blazer e trench per assicurarvi eleganza ma anche uno stile moderno. Puntate su fibre naturali, come il cotone o il lino, ma pensate anche a tocchi di colore e fantasie, soprattutto geometriche; Maxi abiti e gonne: non passano mai di moda, per un look elegante da giorno, ma anche perfetti per una serata all’aperto. Anche in questo caso ben vengano le stampe a fiori, le stampe geometriche e i toni del deserto; Gonna in jeans: una gonna strutturata in denim sarà perfetta per la bella stagione, ideale in ogni occasione. Sì alla lunghezza midi, ma ogni tanto puntate anche sulla gonna corta; Top in maglia e maxi gonna coordinati: se siete in cerca di un abbinamento perfetto, allora non potete non scegliere il top in maglia abbinato ad una maxi gonna con la stessa fantasia; Cardigan: un ritorno che non passa mai di moda ed è sempre molto amato, nonostante sia un capo classico. Dona un look elegante, che può essere arricchito con un colore in tendenza, come senape, bordeaux o melanzana; Chemisier midi: l’abito di media lunghezza può essere la scelta ideale, senza tempo, che mette insieme eleganza e comodità; Camicia bianca: esistono tantissimi modi per indossarla e in questa bella stagione sarà sicuramente una vera e propria protagonista. Maschile, sensuale, destrutturata, tagliata e ricostruita, può essere indossata come camicia o come vestito, a seconda dei modelli, e sta sempre bene;

Per quanto riguarda gli accessori con cui completare i vostri look, è bene scegliere qualcosa di audace, come grandi orecchini e grandi borse, con forme e colori notevoli, per non passare inosservate. Per quanto riguarda le scarpe, molto amate le chunky platform per il giorno, slingback e sandali nudi a spillo per la sera. È arrivato il momento di osare!