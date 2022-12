Il 31 dicembre 2022 è ormai alle porte e con esso è arrivato il momento di fare un breve recap fashion: che cosa è andato di moda nel 2022, ma soprattutto che cosa andrà di moda nel 2023? Pare che le tendenze siano già state scritte, quindi scopriamo insieme quali sono i 5 capi must have da avere assolutamente per l’arrivo del nuovo anno.

Le tendenze 2023: ecco i 5 capi da avere assolutamente

Ogni fine regala novità e detta nuove regole; ci si ritrova a pensare ai vecchi outfit e a pensarne di nuovi. Il 2023 sta per cominciare e bisogna essere pronti a ogni novità fashion: che cosa andrà di moda e quali sono i capi che conquisteranno i guardaroba già a partire da gennaio 2023?

Le borse: sì al modello hobo, addio alle mini

Si parte con gli accessori, in particolare con le borse. Sono state loro a conquistare gli outfit del 2022, ma il 2023 le saluta da lontano e le ancora al passato. Il nuovo anno non è più quello delle Jacquemus mini, ma punta tutto al modello hobo, di cui la Saint Laurent è la padrona assoluta. Stando alle statistiche proposte da Stylight, la domanda per le mini bag aumenterà nell’anno nuovo del 29%: una vera e propria tendenza.

Qualcuno ha detto cappelli? Il basco sarà la vera tendenza 2023

Restando sulla scia degli accessori, anche i capelli hanno un ruolo importante nel 2023. I primi mesi del nuovo anno vedranno un’importante impennata del classico basco, sempre attuale e sempre alla moda (Emily in Paris docet). Il basco è sempre la soluzione perfetta a ogni occasione: semplice ed elegante, riesce sempre a completare ogni look.

Addio invece ai cappelli alla pescatora, ormai considerati vecchia tendenza del 2022.

Vita bassa a gogo: piaccia o non piaccia è ancora tendenza

Sono molti i pareri discordanti sulla vita bassa: c’è chi la ama follemente e chi la detesta con tutto il cuore. Ormai abituate alle vite altissime, tornare alla moda anni ’90 e ai jeans che segnano le maniglie dell’amore è abbastanza difficile. Eppure, la moda ha parlato: la vita bassa sarà ancora tendenza per il 2023. I jeans a vita bassa popoleranno ogni guardaroba: sì ai modelli mom fit, sì ai modelli baggy. La vita bassa conquista tutti e, passo dopo passo, conquisterà il cuore anche dei più scettici.

Continua l’amore per le gonne lunghe in denim a vita bassa (anche se in minore frequenza): sono molti i brand che l’hanno proposta in passerella e sono altrettanti i brand del fast fashion che l’hanno voluta replicare. Il denim resta, la vita bassa pure.

Dettagli cut out e trasparenze: impossibile farne a meno

Il 2022 ha visto sfilare abiti con dettagli cut out sensualissimi e giochi di trasparenze chic ed eleganti. A quanto pare anche il 2023 vuole giocare sulla sensualità, puntando però alle trasparenze e lasciando da parte il cut out. Torna la pelle scoperta in trasparenza, proprio come torna la voglia di osare e di sentirsi sensuali con poco: quando una tendenza è efficace, si vede subito.

Il 2023 si tinge di verde

Dulcis in fundo, i colori: se il 2022 ha visto l’ossessione del rosa (Valentino e il suo Pink PP ne sono stati la testimonianza più grande), il nuovo anno punta alla speranza e si tinge di verde. Sarà proprio il verde smeraldo il colore dell’anno: versatile ed elegante, la domanda di capi verdi è aumentata del 1722% nell’ultimo periodo. Si parte già da gennaio 2023: correte ad acquistare qualcosa di verde.