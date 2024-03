La primavera è ormai arrivata. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come vestirsi secondo le tendenze per una serata fuori.

Tendenze moda Primavera 2024

Ci siamo, oggi 20 marzo 2024, è il primo giorno di primavera. Dopo mesi caratterizzati da sciarpe e cappotti, ecco che è arrivato il momento del cosiddetto cambio di stagione, via i capi pesanti per dare spazio nell’armadio a capi adatti per la stagione primaverile. Le tendenze questa primavera puntano tantissimo sul blazer, che sarà l’assoluto protagonista di questa stagione, oltre a vestiti, soprattutto a stampa floreale. Per i colori di tendenza i colori accesi, è ora di salutare il grigio e il marrone che ci hanno accompagnato in autunno e in inverno. Ma, se dobbiamo uscire la sera, cosa si può indossare questa primavera? Adesso vedremo insieme alcune idee di outfit che possono fare al caso vostro.

Tendenze moda Primavera 2024: idee e outfit

La primavera è finalmente arrivata, comincia a esserci più voglia di uscire la sera, rispetto ai mesi invernali quando la maggior parte di noi preferiva accoccolarsi sul divano accanto al camino a guardare un film o a leggere un libro. Se avete quindi in programma di uscire la sera in primavera, vediamo adesso insieme qualche idea di outfit che può fare al caso vostro:

Il blazer: come abbiamo visto precedentemente, il blazer si appresta a essere uno dei capi protagonisti di questa primavera 2024. Elegante e versatile è perfetto anche per uscire la sera, quando ovviamente non fa troppo freddo. Un blazer sopra un vestito e ai piedi un paio di slingback è sempre una scelta azzeccata, il tutto abbinato a una clutch elegante o a una pochette. Senza dimenticare qualche gioiello, per dare un look ancora più chic al nostro outfit.

