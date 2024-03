Ecco i blazer must have per la Primavera 2024.

Non manca molto all’arrivo della primavera. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i blazer che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio.

Moda Primavera 2024: il blazer

Mancano ancora alcune settimane all’arrivo della primavera, ma non è mai troppo presto per cominciare a vedere cosa andrà di moda la prossima stagione calda. Tra i capi must have di quest’anno troviamo il blazer, elegante e raffinato, il capo che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio perché indossabile in davvero tante occasioni diverse. I blazer si possono sfoggiare di giorno ma anche di sera, e sono anche facilmente abbinabili. Può essere indossato con i jeans, con dei pantaloni a palazzo e con un vestito. Insomma, un capo davvero super versatile. Adesso vediamo insieme quali sono i 6 blazer di tendenza per la primavera 2024, che ognuna di noi dovrebbe correre a comprare!

Moda Primavera 2024, i 6 blazer che ogni donna dovrebbe avere

Come abbiamo appena visto, tra i capi must have per la primavera 2024 c’è il blazer, elegante e raffinato, adatto per essere indossato in diverse occasioni, sia di giorno che di sera. Vediamo adesso insieme 6 blazer di tendenza che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio:

Mango – Giacca a doppia abbottonatura: si tratta di un blazer a doppia abbottonatura, modello lungo, design avvitato, maniche lunghe, bottoni effetto gioiello, fodera interna e chiusura con bottoni sul lato anteriore. Di colore nero disponibile al costo di 79,99 euro. Tagliatore – Blazer Parigi con motivo a spina di pesce: su farfetch.com potete trovare questo blazer di colore marrone, con finitura pettinata, revers classici, chiusura frontale con bottoni, spalline, maniche lunghe, tasca a filetto sul petto, due tasche frontali con pattina e spacco centrale posteriore. Il costo è di 785 euro. Bottega Veneta – Blazer doppiopetto in lana grain de poudre: con finto doppiopetto sul davanti e con bottoni cuciti a V posizionati in modo da enfatizzare i revers curvi. Il colore è blu marino, il prezzo 2.200 euro. Zara – Blazer con tasche applicate: blazer con colletto a revers, maniche lunghe con spalline, tasche anteriori applicate e chiusura frontale con bottone. Di colore verde oliva, il costo è di 69,95 euro. The Attico – Blazer Pale Pink: si tratta di un blazer oversize in tailoring stretch pale pink con bottone logo in metallo. Lo potete acquistare al costo di 2.300 euro. Stradivarius – Blazer Slim Fit Doppiopetto: disponibile in bianco, rosso e nero, questo blazer è attillato con collo a revers, maniche lunghe con risvolto e fodera combinata a contrasto. Finte tasche anteriori a filetto con patta e chiusura frontale doppiopetto con bottoni. Il costo è di 39,99 euro.

Questi sono quindi 6 blazer di tendenza per la primavera 2024. E voi, quale di questi non vedete l’ora di sfoggiare la prossima stagione calda?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il rosso è il colore di tendenza per la Primavera Estate 2024

Tendenze Primavera 2024: le maglie con scollo a V da avere