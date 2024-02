Le tendenze di moda sono ben chiare e puntano alla stagione che sta per arrivare, Primavera-Estate 2024. Ma quale sarà il colore che dominerà le scene primaverili? Si tratta del rosso, must della prossima stagione.

Tendenze Primavera-Estate 2024, il rosso è il colore della moda

A giudicare dalle passerelle dei brand di moda internazionale per la Primavera Estate 2024 abbiamo visto tantissime news e ritorni dagli anni Novanta e Duemila. Dagli abiti trasparenti alle frange, al ritorno del denim su tutto il corpo, ma è sul colore che i design concordano: il rosso dominerà le tendenze in primavera-estate.

Tra i colori trendy e cool il rosso che rappresenta da sempre l’amore, la passione, l’eros, la forza e la determinazione, continua a fare tendenza che sia in autunno come nel 2023 e ora anche in Primavera Estate 2024 confermandosi tra i colori moda più longevi e rappresentativi della personalità. In passerella c’è stato il rosso “Gucci Ancora”, che è un bordeaux sui toni del vino; e poi c’è il rosso Valentino che riporta all’origine. Il rosso Valentino lo abbiamo visto sfilare su abiti primaverili cut-out con maxi spacco e differenti sfumature di colore.

E ancora il brand francese Jacquemus con un full look in tulle abbinato a stiletto e minibag, e anche un completo fatto da gonna in pelle e maglioncino per uno stile a metà tra lo chic e lo sportivo.

The Attico invece ha portato nelle sfilate moda Primavera Estate 2024 il rosso fiammante, che richiama quello Ferrari, abbinato però a tanti altri colori e geometrie con calze velate nere e una pelliccia zebrata. Il rosso 2024 di Rick Owens invece va più verso il bordeaux e il vinaccio, su look in pelle super aderenti in contrasto di sfumature.

Il rosso è poi esploso sulla passerella di Alexander McQueen: orna giacche, viene dipinto su abiti che diventano rose e come dettaglio forte per celebrare l’ultimo show di Sarah Burton come creative director. Il rosso è ufficialmente protagonista assoluto della moda primavera estate 2024.

Il rosso tra le tendenze moda Primavera-Estate 2024

Il rosso, colore emblema dell’amore, della forza e dell’audacia, perfetto per San Valentino, fin dall’antichità ha rappresentato la sovranità e la potenza dato che era difficile ottenere il colore. Ancora oggi il rosso rappresenta la bellezza per eccellenza e la seduzione. Non poteva essere altrimenti, il rosso è il colore che domina le tendenze della moda per la Primavera Estate 2024.

Come visto, in passerella è stato rappresentato in diverse tonalità, look e sfumature dalle più eccentriche e “nuove” a quelle più fedeli all’originale. Il brand Marina Hoermanseder lo ha appena fatto sfilare alla Berlin Fashion Week su abiti a forma di cuore e di fiamme, ribadendo che il rosso non passerà nemmeno di moda per l’Autunno-Inverno 2024-2025. Ecco le diverse sfumature del rosso di tendenza.

Rosso Ferrari: sarà il documentario Ferrari uscito da poco a influenzare? Il desiderio di vestire tutti in rosso Ferrari come fossimo in Scuderia è sempre più forte. Ferrari, il brand di moda, e Alexander McQueen, per esempio, hanno portato il rosso in total look in passerella.

Rosso Tomato: l’influenza Tik Tok della Tomato Girl non passa di moda. Un mix tra la salsa che si mangia e il rosso originale degli abiti. Questa primavera si vedranno candidi abiti, perfetti anche per un appuntamento romantico.

Rosso Barolo: simile al colore del vino rosso, Hermès e Rick Owens si avvicinano di più al bordeaux. Questo rosso è tra le tendenze della Primavera 2024, come abbiamo visto da Gucci. Il suo rosso, soprannominato “Ancora” dal nuovo direttore creativo della maison Sabato De Sarno, è già un cult.