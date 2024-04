La primavera del 2024, oltre a portare con sé un clima diverso e più solare, permette alla moda di sfoggiare diversi stili, che fondono il classico con tanti altri look. In quest’articolo andremo a vedere come abbinare il tailleur con 5 outfit consigliati.

Tendenze moda primavera 2024, come abbinare il tailleur: 5 outfit consigliati

1. Eleganza floreale: un ottima base su cui costruire un outfit primaverile è il tailleur bianco, molto fresco e primaverile. Sotto, da abbinare, va benissimo una camicia con stampe floreale, che abbia una palette composta da colori delicati, come toni pastello o petali di fiori, che servono per creare un contrasto con il bianco del tailleur. Per non sudare, visto il clima primaverile, vi consigliamo di controllare da che tessuto è composto il tailleur. Mentre, per quanto riguarda le calzature, scegliete delle décolleté o delle ballerine, sempre con tonalità chiare. Infine, come accessorio, una borsa che si abbini al tutto chiude l’outfit.

2. Casual chic: Il tailleur leggero, composto da tessuti come il lino o il cotone, sono la scelta migliore per il clima primaverile,. Sotto vi consigliamo di indossare una t-shirt oversize con la fantasia che preferite. Delle sneakers bianche vanno a pennello con l’outfit. Infine, per completare il look potete indossare un orologio e degli occhiali.

3. Look serale: Il nero non deve mancare mai. Un tailleur di questo colora non fa altro che trasudare eleganza. Con al di sotto una camicia in seta trasparente, viene aggiunto un tocco provocante. Scegliete un reggiseno a vista in pizzo, mentre ai piedi indossate dei tacchi alti a punta che slanciano la vostra figura. Indossate dei gioielli appariscenti, come bracciali in argento o diamanti e orecchini pendenti.

4. Stile boho chic: il tocco perfetto per questo stile è un tailleur color sabbia, che abbinato a una blusa in chiffon, dà al look quell’aria rilassata. Ai piedi vi consigliamo di mettere dei sandali infradito. Infine, una borsa a tracolla, e degli accessori con dettagli in legno, delle perle o gioielli tribali.

5. Minimal: Il tailleur monocolore, in tonalità neutre come grigio o blu navy, è la rappresentazione dello stile minimal, l’emblema. Una camicia bianca è un elemento che non passa mai di moda. Vi consigliamo di indossare anche una pochette nera e delle ballerine a punta, oltre ad un orologio e un paio di orecchini in argento o oro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera 2024, le tendenze moda: idee e outfit per la sera

Moda street style, i jeans larghi di Jennifer Lopez sono perfetti per la primavera 2024