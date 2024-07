Idee e consigli per una festa in spiaggia la sera.

Come vestirsi per una festa sulla spiaggia di sera? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come vestirsi per una festa sulla spiaggia di sera

L’estate è ufficialmente iniziata, è tempo di vacanze, di divertimento. Tante di noi partiranno per il mare e magari avranno l’occasione di partecipare a qualche festa sulla spiaggia. Ma, come vestirsi? Innanzitutto è fondamentale la scelta del tessuto, lo chiffon e il raso sono tra i tessuti perfetti perché leggeri e freschi. Anche il lino, il sangallo e il popeline vanno benissimo per questa stagione. Il consiglio è quello di portarsi dietro anche un foulard, poiché è possibile la presenza del vento. Importantissima la scelta delle scarpe, che devono essere adatte alla sabbia, quindi evitare le classiche décolleté con tacco a spillo, o comunque scarpe o zeppe con tacco troppo alto. Ideale sono le scarpe platform oppure i sandali bassi. Il consiglio è inoltre quello di abbellire le caviglie con una cavigliera. Ma andiamo adesso a vedere insieme alcune idee di look per una festa di sera in spiaggia.

Come vestirsi per una festa sulla spiaggia di sera: guida al look perfetto

Come abbiamo appena visto, per una festa in spiaggia di sera è importante fare attenzione soprattutto al tipo di scarpe, esse devono infatti essere adatte alla sabbia. Inoltre è sempre bene portarsi dietro un foulard o un coprispalle, poiché di sera sulla spiaggia è possibile ci sia vento e che faccia più fresco. Ma vediamo adesso insieme qualche idee di outfit per una festa in spiaggia di sera che può fare al caso vostro:

il bianco si sa, è il colore che si indossa maggiormente in estate, soprattutto quando si comincia a essere abbronzati. Quindi puntare ad esempio su una mini gonna bianca abbinata a un top dello stesso colore è senza dubbio una scelta super cool. Ai piedi sandali bassi o anche un paio di espadrillas. Vestito : per una festa in spiaggia indossare un vestito è probabilmente la scelta migliore, soprattutto se è una festa destinata a finire con un bagno in mare. Sì ad abiti con colori accesi, mini o midi, meglio evitare i vestiti troppo lunghi che potrebbero sporcarsi con la sabbia.

: per una festa in spiaggia indossare un vestito è probabilmente la scelta migliore, soprattutto se è una festa destinata a finire con un bagno in mare. Sì ad abiti con colori accesi, mini o midi, meglio evitare i vestiti troppo lunghi che potrebbero sporcarsi con la sabbia. Shorts: anche gli shorts sono una scelta perfetta per una festa in spiaggia la sera, da abbinare a un top crop o a una maglietta. Per rendere l’outfit più elegante, sì a gioielli e magari una pochette.

anche gli shorts sono una scelta perfetta per una festa in spiaggia la sera, da abbinare a un top crop o a una maglietta. Per rendere l’outfit più elegante, sì a gioielli e magari una pochette. Accessori: la cavigliera è l’accessorio che non può mancare per una festa in spiaggia, ma via libera anche a cappelli in paglia e bracciali con conchiglie.

la cavigliera è l’accessorio che non può mancare per una festa in spiaggia, ma via libera anche a cappelli in paglia e bracciali con conchiglie. Costume da bagno: molte feste in spiaggia spesso finiscono con un bagno al mare, quindi non dimenticatevi di mettere sotto il costume da bagno!

Queste sono quindi alcune idee di look per una festa in spiaggia di sera. E voi, come vi vestirete per ballare in riva al mare sulla sabbia?

