Come vestirsi per un matrimonio a giugno la sera? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee che possono fare al caso vostro.

Come vestirsi per un matrimonio a giugno di sera

Giugno è uno dei mesi in cui ci si sposa di più, è infatti il mese che segna l’inizio della stagione estiva, e in molti inoltre scelgono anche di sposarsi la sera, invece che di giorno. Ma, come vestirsi? Innanzitutto è fondamentale la scelta del tessuto, lo chiffon e il raso sono tra i tessuti perfetti perché leggeri e freschi. Anche il lino, il sangallo e il popeline vanno benissimo per questa stagione. Sì quindi ad abiti leggeri ed eleganti, puntando su colori scuri ma evitando ad esempio il total black, oltre ovviamente al bianco. Ovviamente dipende tutto anche dalla location scelta per il matrimonio, se ad esempio è sulla spiaggia il coniglio è quello di portarsi dietro anche un foulard, poiché è possibile la presenza del vento, oltre comunque a fare più fresco la sera. Importantissima la scelta delle scarpe, che devono essere adatte alla sabbia, quindi evitare le classiche décolleté con tacco a spillo, o comunque scarpe o zeppe, con tacco troppo alto. Ideale sono le scarpe platform oppure i sandali bassi. Il consiglio è inoltre quello di abbellire le caviglie con una cavigliera. Ma andiamo adesso a vedere insieme alcune idee di look per un matrimonio serale a giugno.

Come vestirsi per un matrimonio a giugno la sera: guida al look perfetto

Come abbiamo appena visto, per un matrimonio a giugno la sera diciamo che più o meno valgono le stesse regole di un matrimonio estivo di giorno, a parte il fatto che la sera è meglio puntare su colori più scuri, rispetto al giorno dove ad esempio le tonalità pastello sono preferibili invece ai colori più accesi o scuri. Inoltre il tutto dipende anche molto dalla location scelta per il matrimonio, soprattutto nel caso in cui fosse sulla spiaggia, dove oltre al foulard per il vento è bene fare molta attenzione alla scelta delle scarpe. Ma adesso andiamo insieme a vedere qualche idee di look per un matrimonio a giugno di sera:

· Abito midi: i vestiti midi sono la scelta perfetta soprattutto nel caso in cui il matrimonio sia in spiaggia, puntando su colori come il blu o il verde scuro. Ai piedi un paio di sandali bassi oppure, se non si è particolarmente alte, puntare sulle zeppe con plateau. Cavigliera e altri gioielli per impreziosire il look. Per quanto riguarda il trucco, preferire un make up leggero e naturale.

i vestiti midi sono la scelta perfetta soprattutto nel caso in cui il matrimonio sia in spiaggia, puntando su colori come il blu o il verde scuro. Ai piedi un paio di sandali bassi oppure, se non si è particolarmente alte, puntare sulle zeppe con plateau. Cavigliera e altri gioielli per impreziosire il look. Per quanto riguarda il trucco, preferire un make up leggero e naturale. Abito lungo: è sempre la scelta preferita, in qualunque stagione venga celebrato il matrimonio e in qualunque location. Per la sera come detto prima puntare su colori scuri, sì a scarpe col tacco e magari una bella clutch elegante.

è sempre la scelta preferita, in qualunque stagione venga celebrato il matrimonio e in qualunque location. Per la sera come detto prima puntare su colori scuri, sì a scarpe col tacco e magari una bella clutch elegante. Pantaloni a palazzo: non a tutte noi piace indossare un vestito, ed è sempre giusto comunque sentirsi a proprio agio. Quindi, potete anche indossare un paio di pantaloni a palazzo, abbinati a una blusa elegante e a un paio di zeppe platform o slingback con tacco. Trucco leggero, orecchini e una collana a completare il tutto.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

I matrimoni dei vip dell’estate 2024: da Diletta Leotta a Cecilia Rodriguez

Tendenze intimo sposa 2024: consigli imperdibili