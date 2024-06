Come vestirsi alla maturità? Vediamo insieme all’interno di questo articolo alcuni consigli utili.

Come vestirsi alla maturità

L’esame di maturità è un evento unico per tutti noi, è l’ultimo tassello che sancisce la fine di un percorso e ci proietta verso l’età adulta. Lo stress, l’ansia sono spesso alle stelle, e poi ci si mette anche il pensiero di come vestirsi. Ovvio, l’abbigliamento è probabilmente l’ultimo dei pensieri quando si pensa all’esame di quinta superiore, ma presentarsi comunque vestiti bene è anch’esso un segno di maturità, per questo andremo adesso a vedere insieme alcuni consigli utili che possono aiutarvi nella scelta di cosa indossare nei vari giorni d’esame.

Come vestirsi alla maturità: tutti i consigli

Siete tra coloro che non sanno come vestirsi alla maturità? Benissimo, adesso andremo a vedere insieme qualche consiglio utile in modo che la scelta non debba essere fonte di stress, visto che sicuramente ce ne è già tanto! Innanzitutto è bene seguire alcune regole, ovvero l’outfit deve essere appropriato e rispettoso, evitare quindi magliette scollate, abiti corti, o mini gonne. Nonostante gli esami di maturità si svolgono in estate, e quindi solitamente le temperature sono alte, no a bermuda, infradito, occhiali da sole e cappelli. D’altro canto è bene anche evitare un outfit troppo formale o elegante, quindi niente tacchi, tailleur, smoking eccetera. Il look casual è quello consigliato, evitando però tuta da ginnastica o abbigliamento troppo sportivo. Ma vediamo quindi qualche esempio di outfit perfetto per la maturità:

Jeans: i jeans sono il capo casual per eccellenza, e indossarli all'esame di maturità va benissimo. Ovviamente evitare gli shorts di jeans e i jeans strappati. Si possono abbinare a una t-shirt, possibilmente monocolore, o comunque sobria, o anche a una camicia.

i jeans sono il capo casual per eccellenza, e indossarli all’esame di maturità va benissimo. Ovviamente evitare gli shorts di jeans e i jeans strappati. Si possono abbinare a una t-shirt, possibilmente monocolore, o comunque sobria, o anche a una camicia. Vestito: come abbiamo visto in precedenza no abiti mini e no a abiti scollati, un vestito semplice e lungo, a maniche corte è comunque adatto anche all’esame di maturità. Quindi, per tutte coloro che proprio non sopportano i pantaloni, un’abito lungo può andare bene. Ai piedi un paio di ballerine.

Gonna: un pò come detto poc'anzi, sì a gonne lunghe e sobrie, evitare gonne in tulle o con paillettes. Sopra una camicia o una maglietta classica. Ai piedi le ballerine vanno benissimo.

T-shirt: anche la t-shirt è uno dei capi casula per eccellenza, quindi va benissimo da indossare all'esame di quinta superiore, purché sia comunque sobria.

Camicia: anche la camicia è un capo che va benissimo per la maturità, da abbinare a un paio di jeans o a un paio di pantaloni.

: anche la camicia è un capo che va benissimo per la maturità, da abbinare a un paio di jeans o a un paio di pantaloni. Sneakers: per quanto riguarda le scarpe, la scelta migliore sono le sneakers, comode e semplici, ma vanno bene anche le ballerine. Come detto prima no a tacchi e no alle infradito.

In poche parole la parola d’ordine è la semplicità. Indossate qualcosa di semplice con cui vi sentite a vostro agio. Infine, per quanto riguarda il make up, truccarsi va bene ma senza esagerare, un trucco troppo marcato non è adatto per l’esame di quinta superiore. Detto ciò, in bocca al lupo!

