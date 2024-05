Billie Eilish ha lanciato un nuovo trend che sta letteralmente spopolando su TikTok, ovvero l’ottenere la sua cornice ufficiale per realizzare dei video sul popolare social network. Ma, come si fa a ottenere questa cornice? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Billie Eilish, spopola il nuovo trend su TikTok

Billie Eilish è una cantautrice statunitense molto popolare, salita alla ribalta nel 2015 grazie al brano “OceanEyes”, che è subito diventato virale sulla piattaforma SoundCloud. Da allora la sua carriera come cantautrice è decollata, tantissimi i suoi successi, e pensare che Billie Eilish ha solamente 22 anni. La cantautrice ha appena lanciato un nuovo trend, ovvero la possibilità di ottenere la sua cornice su TikTok. Dopo aver inserito tutti i suoi follower negli amici stretti su Instagram, ecco che la giovanissima cantautrice ha deciso di lanciare questo nuovo trend su TikTok. Chi segue Billie sa bene qual è il suo logo distintivo, ovvero la figura stilizzata di un essere umano leggermente inclinato ed ecco che ora ha pensato di coinvolgere i suoi tanti fan permettendo loro di ottenere la sua cornice esclusiva su TikTok. Siete anche voi fan di Billie e tra coloro che vogliono ottenere la sua cornice? Perfetto, siete nel posto giusto, adesso andremo proprio a vedere insieme come fare per ottenerla.

Billie Eilish: come ottenere la cornice di TikTok

Come abbiamo appena visto, la giovanissima cantautrice statunitense Billie Eilish, dopo aver aggiunto tutti i suoi follower negli amici stretti su Instagram, ha lanciato un nuovo trend che sta letteralmente spopolando, ovvero la possibilità di ottenere la sua cornice su TikTok. Ma, come fare? Vediamolo adesso insieme step by step:

Per prima cosa dovete accedere a TikTok dal vostro smartphone e cercare il profilo di Billie Eilish.

dal vostro smartphone e cercare il profilo di Billie Eilish. A questo punto dovete cliccare sul logo presente sulla sua foto del profilo e poi sul riquadro con la scritta “ottieni cornice“, al fine di essere reindirizzati alla pagina dedicata. A questo punto vi ritroverete all’interno della sua pagina dove apparirà la scritta “ottieni una cornice del profilo esclusiva”. Per ottenerla dovrete portare a termine quattro passaggi, come se fossero quasi quattro sfide:

Dovete seguire Billie Eilish su TikTok. Dopodiché dovete seguire anche il profilo @billieeilishhome. Adesso dovete aggiungere alla vostre canzoni preferite il brano “Blue”. Infine l’ultima sfida: dovete pubblicare un video su TikTok utilizzando l’hashtag #HITMEHARDANDSOFT

A questo punto, una volta eseguiti tutti questi passaggi, dovreste veder apparire l’opzione per poter ottenere la cornice esclusiva di Billie Eilish. Tantissimi sono già gli utenti che sono riusciti a ottenerla, e voi, cosa state aspettando? Come abbiamo visto i passaggi per avere la cornice esclusiva sono davvero semplicissimi, quindi non vi rimane che accedere al vostro account di TikTok, cercare Billie Eilish e seguire tutti i passaggi per ottenere la sua cornice esclusiva!

