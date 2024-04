Qualche giorno fa Jennifer Lopez è stata paparazzata in compagnia del marito, Ben Affleck, a New York. Per l’occasione Jlo indossava un paio di jeans larghi, perfetti per la primavera 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Moda street style 2024, i jeans larghi di Jennifer Lopez fanno tendenza

Jennifer Lopez, una delle artiste più amate al mondo nonché icona di stile, è stata paparazzata qualche giorno fa mentre passeggiava per le strade di New York assieme al marito, l’attore Ben Affleck. I due, mano nella mano, sono sembrati sempre più affiatati. Jlo, per l’occasione, indossava un paio di jeans wide leg davvero super cool e perfetti per la primavera 2024. Comodi e versatili, sono il capo must have della stagione. Jennifer Lopez ha scelto quindi un look street style, con protagonisti i jeans larghi con orlo sfrangiato e tela delavé, ampi sulle gambe e aderenti in vita. La star statunitense ha abbinato i sui jeans wide leg con un blazer in tweed di colore grigio, un paio di scarpe con il tacco e l’immancabile borsa Birkin di Hermès di colore nero. Anche Ben era in pieno stile street style, per lui jeans scuri, maglietta bianca, camicia tartan e giacca jeans della stessa tonalità dei pantaloni. Ai piedi un paio di sneakers nere e bianche. Insomma, una delle coppie più amate ha scelto un look street style, che comunque non è certo passato inosservato.

Come abbinare i jeans larghi di Jennifer Lopez

Come abbiamo appena visto, Jennifer Lopez è stata avvistata assieme al marito Ben Affleck per le strade di New York, con indosso un paio di jeans wide leg assolutamente perfetti per la primavera 2024. Il denim è da sempre uno dei tessuti più amati e indossati, e i jeans larghi si apprestano a essere il capo must have di questa stagione. Oltre a indossarli con un blazer, come ha fatto Jlo, sono perfetti anche con una maglietta e un paio di sneakers, oppure con una camicia oversize.

Dove comprare i jeans larghi come quelli di Jennifer Lopez

Se ancora non avete un paio di jeans larghi, vediamo adesso insieme dove potete trovarli:

H&M : qui potete trovare i jeans Wide Ultra High Jeans, disponibili in cinque tonalità. Con cinque tasche, realizzati in robusto denim di cotone, vita altissima, patta con cerniera e bottone. Il costo di questi jeans è di 25,99 euro.

: qui potete trovare i jeans Wide Ultra High Jeans, disponibili in cinque tonalità. Con cinque tasche, realizzati in robusto denim di cotone, vita altissima, patta con cerniera e bottone. Il costo di questi jeans è di Mango : qui potete invece trovare i jeans wide leg a vita alta, in quattro colori diversi, cinque tasche, chiusura con zip e bottone. Il costo è di 39,99 euro.

: qui potete invece trovare i jeans wide leg a vita alta, in quattro colori diversi, cinque tasche, chiusura con zip e bottone. Il costo è di Farfecht: qui potete trovare i jeans a gamba ampia di Toteme, a vita alta, chiusura con bottone e zip nascosta e cinque tasche. Il costo di questi jeans è di 310 euro.

E voi, cosa aspettate a comprane un paio?

