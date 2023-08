Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare i pois seguendo le tendenze moda del momento.

Tendenze moda estate 2023: come indossare i pois

Piccoli o grandi i pois sono tornati alla prepotentemente ribalta e stanno dominando le tendenze moda di questa estate 2023. La fantasia dei polka dot ha conquistato tutti, vestiti, gonne, magliette, top, ormai si trovano diversi capi con i pois Si può quindi puntare su un vestito a pois oppure scegliere di indossare solamente un capo con i pois, come una gonna a pois o una maglietta a pois, da abbinare a capi minimal. Per chi non amasse i capi di abbigliamento con i polka dot, può puntare senza problemi sugli accessori, come ad esempio borse o foulard. Adesso vedremo insieme alcuni esempi di outfit.

Tendenze moda estate 2023, come indossare i pois: consigli di stile

Come detto in precedenza i pois sono tornati prepotentemente alla ribalta diventando gli assoluti protagonisti della moda estate 2023. Vediamo insieme qualche tipo di outfit: