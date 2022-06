Gli abiti a pois sono tutti belli, ma ogni donna deve scegliere come indossarli, come interpretarli e con cosa abbinarli. Le scelte sono personali, ma esistono diversi accostamenti davvero molto alla moda.

Outfit a pois per tutte

Una delle tendenze della moda dell’estate 2022 riguarda i pois. I vestiti a pois sono estremamente di moda ora che è iniziata la bella stagione e sicuramente vi aiuteranno a non passare inosservate. Riuscirete a conquistare tutti con un outfit a pois, ma dovrete cercare di capire come abbinare questi abiti ed essere coerenti con il vostro stile. Sui social è sempre più evidente che quest’anno uno degli abiti che non può mancare nell’armadio è proprio quello a pois, ma se non sapete esattamente come indossarlo o con che cosa accostarlo, forse è il momento di informarsi, perché quest’estate vi verrà una grande voglia di sfoggiarlo.

Come abbinare abiti a pois

Sono tanti i look che si possono creare con gli abiti a pois, a seconda del colore e dello stile. Per esempio, il vestito rosso a poi ha un animo vivace e leggero, molto più di quello nero con i classici pois bianchi, che consente di fare tanti abbinamenti e di esplorare nuove sfumature dello stile bon ton, con colletti di cotone, sandali minima e borsette a tracolla.

Esiste anche la versione glamour del vestito a pois, con colori più soft, candy, colori a pastello, come il rosa, e tessuti dalla finitura molto lucida, come la seta o il raso. Questi abiti si possono abbinare con accessori alla moda, come orecchini maxi e altri gioielli. Esistono anche versioni più cool e sportive, da indossare con le sneakers bianche. I vestiti a pois rossi danno un tocco spagnoleggiante, per un mix sensuale e molto audace, da sperimentare con accessori chic e calzature dall’effetto metallico. Per chi predilige il bon ton è possibile scegliere abiti a pois più eleganti, magari accompagnato da ballerine. Per quanto riguarda gli abiti blazer a poi possono essere associati ad un cappello di paglia, una borsa effetto legno e ballerine con il tacco. Ci sono anche versioni più sportive, con spacchi generosi e tagli più leggeri, da indossare con sneakers bianche. Per un look più glamour molte donne scelgono il rosa candy con finitura lucida del tessuto, associato a qualche gioiello particolarmente trendy. Per mostrare il proprio carattere e la propria grinta è possibile scegliere un vestito lungo a pois con una borsa marsupio. I pois vanno bene anche con gli stivaletti con il tacco, ma con grande attenzione per il taglio del vestito. Dallo stile elegante allo stile sportivo, è evidente che quest’anno le donne devono avere un abito a pois nell’armadio, per rispettare anche questa tendenza estiva. Sarà un’occasione per mostrare il proprio modo di essere utilizzando questa fantasia spesso sottovalutata e messa da parte, che in realtà può dare vita ad un look sempre perfetto per ogni occasione, da quelle più eleganti a quelle più sportive.