Il foulard è un accessorio molto versatile, tra le altre cose può essere annodato alla borsa per renderla ancora più originale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli su come annodare un foulard alla borsa.

Come annodare un foulard alla borsa

Il foulard è uno degli accessori più amati da noi donne in particolare per la sua versatilità. Oltre a poter essere usato come una sciarpa nelle serate più fresche o in caso di vento, il foulard può essere utilizzato in tanti altri modi: come cintura facendolo passare tra i passanti dei jeans o dei pantaloni, come copricostume trasformandolo in una sorta di pareo, in testa come fascia, come bandana, come turbante, per legare la coda di cavallo o infilato in una traccia, e anche come coprispalle per coprirsi se fa freddo. Oltre a ciò il foulard può essere annodato alla nostra borsa dandole un tocco ancora più originale. In questo modo è anche possibile magari nascondere alcune imperfezioni della nostra borsa, come per esempio delle abrasioni sul manico o ai lati della borsa, che di certo non sono per niente belli da vedere. Adesso vedremo insieme nel dettaglio come fare per annodare il foulard a una borsa e renderla così un super cool.

Come annodare un foulard alla borsa: consigli di stile

Come detto precedentemente è possibile annodare un foulard alla nostra borsa per renderla ancora più originale. Anche sulle passerelle negli ultimi anni sono stati visti diversi foulard annodati alla borse, un trucco per impreziosire ancora di più la borsa. Inoltre il foulard può nascondere le imperfezioni sulla nostra borsa, come ad esempio delle abrasioni sul manico oppure sui lati, che di certo non sono per niente belle da vedere. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio tre modi per poter annodare un foulard alla nostra borsa:

Il modo più semplice per annodare un foulard alla borsa è quello di piegare il quadrato in un triangolo, collegando i bordi, e poi ruotarlo in un fascio sciolto. Questo metodo è ottimo soprattutto per legare una maniglia o gli archi e rende la nostra nostra borsa davvero super cool.

Un altro modo è quello di legare il foulard alla maniglia facendo un bel nodo o un fiocco.

Infine si può avvolgere completamente il manico della borsa, creando così in design insolito e originale. Questa tecnica è ottima se il manico della nostra borsa è rovinato, il che non lo rende di certo bello da vedere.

Ogni tipo di borsa può essere decorata annodando un foulard, l’importante è usare un foulard che sia proporzionale alla borsa scelta, mai usare un foulard grande per una borsa piccola. Per quanto riguarda invece i colori, se la nostra borsa è già di un colore acceso è meglio puntare su un foulard di una tonalità pastello, oppure bianco, al fine di non rendere il contrasto troppo eccessivo. Una volta annodato nel modo che preferite il foulard alla vostra borsa potete andare in giro a sfoggiarla, quello che è certo è che non passerete di certo inosservate!