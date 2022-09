La Milano Fashion Week Primavera-Estate 2023 ha puntato i riflettori in passerella, ma non solo. La macchina organizzativa della moda ha messo tutto il suo impegno per realizzare una delle settimane più attese dell’anno e mentre decine di top model e di stilisti conquistavano le passerelle, nella Milano street avveniva qualcosa di incredibile.

La moda della strada milanese ha letteralmente conquistato chiunque: è dalla strada che sono nate le vere tendenze ed è la strada che ha reso ancora più magica l’atmosfera fashion di questi giorni.

Milano Fashion Week 2023: i look street più belli

È stata la strada la vera passerella della settimana della moda milanese; sono tantissime le ispirazioni fashion nate al di fuori delle sfilate, là dove tutto è visibile al mondo, là dove la moda è vicina alle persone, le stesse che sognano di toccare con mano quegli abiti molto spesso inaccessibili.

Il capoluogo mondiale in fatto di stili e tendenze ha così accolto influencer, stylist, modelle, fotografi e icone di moda anche al di fuori delle fashion walkway, dimostrando come la moda viva soprattutto al di fuori dei riflettori, nonostante tutto. Le strade si sono così riempite di outfit intrisi di creatività e voglia di colpire; dopo due anni di pandemia il desiderio di emergere dalle tenebre era tangibile e così lo stile è esploso in ogni angolo di Milano.

Tante le ispirazioni per le prossime stagioni, tanti gli stili in grado di coinvolgere tutti e tutte. La moda della strada colpisce chiunque e lo fa con eccentricità e voglia di stupire: gli street style della Milano Fashion Week 2023 puntano alla riconoscibilità ma, soprattutto, all’originalità, divenuta presto parola d’ordine per eccellenza. Ci si discosta dalla perfezione delle passerelle e si indossa la vita vera, ma sempre con stile: sì ai colori, sì alle trame, alle stampe e alle fantasie. Le vie di Milano si sono vestite di blazer oversize, di maxi gonne e jeans ultra baggy, dove il genere si allontana dalle regole e diviene fluido come il mare.

Uno dei look più in tendenza è la combo cappotto-shorts, dove il gioco di lunghezze e livelli lascia intravedere gambe nude o accessoriate da calze particolari. Non manca l’effetto pelle (altra super tendenza delle prossime stagioni), così come entra in tendenza anche l’abito in maglia, spesso e volentieri abbinato a stivali alti dalle tinte neutre (grigio e marrone i più gettonati).

Una tendenza che non pensavate di trovare? Quella della doppia borsa: perché utilizzarne solamente una quando si può uscire con due? Abbinare alla propria it-bag una mini-bag regalerà agli outfit quel tocco di personalità che non può mancare quando si tratta di fashion style! Portate sotto braccio, a tracolla o, ancora meglio, agganciate alla cintura, le doppie borse hanno conquistato i vicoli milanesi in un batter di ciglia!

Sì alle extra lunghezze in cappotti e trench, sì a pantaloni ampi e sì al ritorno della vita bassa.

Lo street style milanese osa, rischia, vuole sbocciare e inebriare i mesi a seguire: c’è chi accosta colori elettrici, mentre c’è chi punta alla monocromia ma con stile, assecondando l’eleganza di un completo ad accessori particolari, come i cappelli, diventati protagonisti della stagione autunnale 2022 (ma che vedremo ancora per molti mesi).

Non ci sono regole tra le strade di Milano: la moda è esperimento, è puro divertimento, è specchio di centinaia di personalità che non vedono l’ora di brillare, talvolta sradicando le rigidie regole della moda. Provate ad abbinare un pantalone cargo a un blazer oversize e sneakers ai piedi: la tendenza vi abbraccerà in men che non si dica! La passerella per le vie della città conquista e fa venire voglia di vestirsi, di cambiarsi e di cambiare colore: la moda è universale ed è impossibile sfuggirle.