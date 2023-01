Finalmente sono arrivati i saldi invernali. Questo è il momento perfetto per fare un po’ di shopping ed approfittare degli sconti. Vestiti, pantaloni, scarpe, borse, gioielli, ed anche lingerie.

Completi, body, calze colorate, camicie da notte, tutine trasparenti e tanto altro: sopriamo insieme le tendenze intimo 2023 da mettere nel nostro guardaroba.

Saldi, tendenze intimo 2023: le calze colorate e con strass

Tra l’intimo di tendenza 2023 da non farsi scappare ai saldi ci sono sicuramente le calze. Ma non il solito modello! Colorate, ricamate, con strass e paillettes. Glamour ed originali, continuano a confermarsi come uno dei capi must have di questa stagione.

Possiamo optare per i collant a rete impreziositi da strass e cristalli della maison di lusso Valentino.

Oppure per le calze colorate di Giambattista Valli. Perfetti per queste giornate fredde anche i collant termici. Ideali per tenere al caldo le gambe senza mai dove rinunciare a stile e femminilità.

La tuta collant in pizzo

Molto in voga adesso è anche la tuta collant di Calzedonia. Interamente realizzata in rete, è disponibile in pizzo floreale e pizzo animalier. La tutina è caratterizzata da una scollatura anteriore e posteriore, maniche lunghe e copertura fino ai piedi.

Perfetta da abbinare con una gonna in pelle o un semplice paio di jeans. Per un look davvero esclusivo. Indossata anche da tante celebrità come Chiara Ferragni e Giulia Salemi.

I completi di Savage X Fenty

Da non perdere assolutamente con i saldi la nuova collezione Savage X Fenty di Rihanna. Una linea adatta ad ogni fisicità ed accessibile a tutte le donne. Intitolata “Breaking Hearts“, include una vasta gamma di lingerie nelle tonalità del rosso e del rosa. Ogni modello è impreziosito da pizzo floreale o sottili motivi a forma di cuore.

Il body

Anche il body ha letteralmente conquistato tutte le passerelle. Il colore predominante di questo capo è sicuramente il nero, ma è possibile trovarlo anche in tante altre stampe differenti: di pizzo, colorato, di paillettes o effetto vinile.

Talmente amato che ben prestò prenderà il posto dei crop top, delle magliette e delle camicie. Adatto sia ad un look da giorno sia ad un look da sera. Proposto anche dai brand fast fashion come Zara, Intimissimi e Tezenis.

La camicia da notte

Tra le tendenze intimo 2023 ai saldi possiamo trovare le camicie da notte. Le camicie da notte sono raffinate e leggere. Ideali per chi ama la comodità ma non vuole rinunciare allo stile. Inoltre, sono realizzate con tessuti di alta qualità: raso, cotone, seta, morbida lana. In sconto possiamo trovare tanti modelli di diversi brand: Prada, Philosophy di Lorenzo Serafini, Tommy Hilfiger, Ermanno Scervino e Pinko.

Le maxi-culotte

Ma non è finita qua. Tra le tendenze preferite di questa stagione troviamo anche le maxi-culotte. A vita altissima, sono ideali da indossare sotto abiti trasparenti per un audace effetto vedo-non-vedo. Grazie al loro design sono in grado di avvolgere con delicatezza tutto il corpo e garantire assoluta comodità. Disponibili in sconto anche sul sito online del negozio di intimo Lovable.