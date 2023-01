Quanto costa la borsa in velluto di Rihanna?

Rihanna è una delle popstar più famose e talentuose al mondo. Amata per la musica ma anche per lo stile, la cantante ama sorprendere i suoi fan con look sempre mozzafiato. Nel corso della sua carriera, infatti, è diventata un’icona assoluta di moda.

In occasione dei Golden Globe 2023, la cantante delle Barbados ha sfoggiato una meravigliosa borsetta in velluto. Il prezzo è a dir poco stellare! Scopriamo insieme quanto costa.

Rihanna e ASAP Rocky ai Golden Globe 2023

Martedì 10 gennaio, al Beverly Hills, si è tenuta l’80esima edizione dei Golden Globe, il massimo riconoscimento nel settore cinematografico e televisivo insieme agli Oscar e gli Emmy. L’evento premia i personaggi che si sono distinti maggiormente grazie al loro talento.

Tantissime star del mondo dello spettacolo presenti: da Jenna Ortega a Margot Robbie, da Selena Gomez a Ana De Armas. Ma i protagonisti indiscussi della serata sono stati senza alcun dubbio Rihanna e ASAP Rocky.

I look coordinati della coppia

Rihanna e ASAP Rocky hanno conquistato il red carpet con dei look coordinati e glamour. La cantante ha indossato un abito firmato Schiaparelli Haute Couture, realizzato appositamente per lei dal direttore creativo Daniel Roseberry.

Il modello è in velluto, senza spalline, con drappeggio.

È poi caratterizzato da ampia scollatura e lungo strascico. Ai piedi ha sfoggiato dei tacchi a spillo firmati Giuseppe Zanotti. Per impreziosire il suo outfit ha scelto dei preziosi gioielli Cartier. Il rapper, invece, ha abbandonato il suo stile sportivo ed ha optato per un elegante completo nero in raso di Bottega Veneta. Ha poi abbinato una camicia bianca ed cravatta sempre dello stesso brand.

La borsetta di Rihanna: prezzo e marca

Ma il pezzo forte del look della popstar è proprio la sua borsetta. Ha indossato la Viv’ Pocket Strass Cube Bag di Roger Vivier. Un modello morbido, in velluto nero, con base metallica e fibbia ricoperta di cristalli scintillanti. Inoltre, la borsetta è caratterizzata da chiusura con coulisse e tracollina in metallo a scomparsa che permette di utilizzarla sia a mano che a spalla. Un accessorio molto versatile che sembra avere tutte le carte in regola per diventare il must have preferito dalla celebs in questa stagione. Disponibile sul sito online del brand a 1.900 euro.

Rihanna e ASAP Rocky

Rihanna e ASAP Rocky sono amici dal lontano 2013. Proprio in quell’anno, infatti, il rapper ha aperto il “Diamonds World Tour” della cantante e ha partecipato al remix del brano “Cockiness“. Lei invece, è apparsa in un video musicale di lui. Ma non è finita qua. La coppia è apparsa insieme anche in molte sfilate, red carpet ed altri eventi importanti.

Con il passare degli anni però, l’amicizia si è trasformata in amore. Nonostante i presunti tradimenti da parte di lui, la coppia ad oggi sembra più innamorata ed unita che mai. Tant’è che sono anche genitori di uno splendido maschietto, nato a maggio 2022. Ed i Golden Globe 2023 sono uno dei pochi eventi pubblici a cui hanno partecipato dopo l’arrivo del piccolo.