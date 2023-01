Saldi 2023: quali borse firmate acquistare in sconto?

Il tempo dei saldi è ufficialmente arrivato: il 2023 è iniziato da pochi giorni e come da tradizione sono numerosi i brand e i negozi che hanno dato il via agli sconti. Tra abbigliamento, scarpe e accessori, c’è una vera e propria corsa all’acquisto in saldo.

Vediamo insieme le migliori borse firmate da acquistare in occasione dei saldi 2023.

Le borse firmate da acquistare con i saldi invernali 2023

La parola d’ordine per i saldi 2023? Borse, borse e ancora borse.

Gli sconti sono ufficialmente iniziati e la corsa all’acquisto migliore continua a essere la sfida più grande per le fashion addicted: avete già adocchiato qualcosa di particolare? Niente panico, è giunto il momento di scoprire tutti i modelli di borse firmate da potere acquistare durante i saldi invernali 2023.

Si parte col botto: tra le migliori It Bag da acquistare in saldo troviamo alcuni modelli in super tendenza e decisamente luxury. Tra i brand particolarmente alla moda non si può non citare Marni e Maison Margiela: si tratta di modelli super stilosi ma allo stesso tempo anche molto pratici.

Il modello di Marni racchiude nella sua semplicità una classe estrema: colori neutri ben combinati tra loro e la possibilità di allungare la tracolla in base alle proprie esigenze e alla propria comodità.

Il modello di Maison Margiela è la soluzione perfetta se si vuole qualcosa di colorato, pratico e lontano dal classico: vi immaginate avere un tesoro simile tra le mani? Impossibile resistergli!

Sulla stessa scia di stile e di tendenza anche i modelli proposti da niente meno che Stella McCartney e Proenza Schouler, la prima piccola, nera e con qualche dettaglio oro (o silver); la seconda decisamente più grande e particolare.

Se vi piace la combo suede e pelle, la Proenza Schouler è la borsa che fa al caso vostro.

Volete allontanarvi, almeno una volta, dalle linee classiche? Sentite il bisogno di stravolgere un po’i vostri outfit e di renderli più decisi? La borsa proposta da Wandler potrebbe essere la risposta. Dalla forma arrotondata, morbida ma ben impostata la borsa Wandler è disponibile in due colorazioni ed è a metà prezzo: non lasciatevela sfuggire!

Un’altra borsa dal carattere forte è sicuramente la Peter Do x Medea: una forma insolita, più allungata in stile shopper, ma rigida e dal manico prezioso. Elegante e raffinata, la Peter Do x Medea è versatile ed extra cool.

I saldi invernali 2023 toccano anche per brand più rock e aggressive, tra cui spicca sicuramente Alexander McQueen e la sua borsa a spalla The Bundle. Total black, rock, di pelle morbida, scegliete lei se volete dimostrare una nota determinata.

Sulla scia rock anche Balenciaga, che con il suo bauletto iconico con effetto pelle di coccodrillo, vi farà innamorare in una manciata di secondi. Pelle bianca, tracolla regolabile rimovibile, manico singolo e scomparto unico: Balenciaga non sbaglia mai.

Più elegante e classica la tracolla con maxi fibbia made by Bovy: tonalità pastello, catenella rose gold e una raffinatezza unica.

Ritorna il total black con la borsa Mach & Mach, perfetta per una serata elegante e romantica. Il modello è una classica baguette di pelle con al centro un dettaglio di cristallo: il metà prezzo si sta già facendo sentire.

Molto più neutra la borsa made by Coach; minimale, pulita e raffinata, il modello di Coach è la soluzione più romantica dei saldi 2023.

I saldi invernali 2023 danno libero sfogo alla fantasia e alla voglia di acquistare qualcosa di unico. L’occasione migliore per uscire anche dalla propria comfort zone e dedicarsi qualche attimo di “pazzia”: che ne dite di una borsa pitonata? Il modello By Far ne propone una perfetta per chi volesse stupire.

Se invece foste più fan dello zebrato, potreste pensare di ricadere sulla borsa di Amina Muaddi, black & white e in perfetto stile savana.

Infine, ma non per importanza, un paio di modelli lontani anni luce dalle trame maculate, ma altrettanto originali per i loro colori e fattezza: da una parte la borsa cosparsa di perline di Staud, dall’altra la borsa di JW Anderson rosa metallizzato.

I saldi invernali 2023 riveleranno grandi sorprese: quale modello sceglierete?