Tendenze gonne in primavera: quale comprare

Le tendenze gonne spaziano tra diversi stili: corta, longuette o midi in colori audaci e tenui per la primavera.

Ci sono capi che, nonostante il passare del tempo, continuano a essere dei veri e propri must nel mondo della moda. Un esempio sono proprio le tendenze gonne, un capo d’abbigliamento che non conosce tempo. Un evergreen indicato per ogni occasione grazie anche ai tanti modelli a disposizione che svelano e raccontano le tendenze in merito.

Tendenze gonne in primavera

Le giornate di primavera spingono, complice anche la bella stagione, a sfoggiare il fisico e le gambe lunghe. Per poterlo fare, ci sono capi particolarmente indicati da indossare. Le tendenze gonne sono un capo di abbigliamento particolarmente adatto e ricercato per questo periodo dell’anno da indossare in mille modi per varie occasioni e momenti.

Sono un capo di abbigliamento diventato ormai un classico anche per la loro versatilità, come dimostrano le passerelle di quest’anno. A prescindere dal modello che si decide di indossare: che sia midi, mini o la classica longuette, sono un capo assolutamente adatto da poter indossare. Un must del mondo della moda da indossare in vari modi.

A prescindere dal modello, le tendenze gonne si possono indossare e abbinare in tanti modi, come dimostrano le ultime tendenze di moda viste in passerella. Dai modelli con giacca di jeans o bomber cropped passando per calze velate o gambaletti arrivando anche a stivaletti primaverili, ogni occasione è buona e adatta per poterle indossare.

Tendenze gonne: i modelli

Sono davvero tanti i modelli e le tendenze gonne che sicuramente possono cambiare il proprio look e renderlo diverso dal solito. Le tendenze, poi, per quest’anno variano, dal momento che si va incontro a diversi stili proprio per accontentare i bisogni di tutte. Si passa dall’intramontabile longuette che arriva in una versione completamente nuova sino ai modelli mini o midi.

Alcune tipologie tendono a diversificarsi in quanto proposte in vita alta o bassa oppure in tessuti maggiormente adatti per il periodo. I tessuti leggeri e fluidi oppure svolazzanti sono particolarmente indicati per la primavera. Con questo tipo di tessuto è possibile creare un look raffinato per il giorno e informale per la sera.

Si spazia poi anche a tendenze gonne che presentano frange oppure con paillettes come dimostrano i tanti modelli in vista su Instagram. le gonne in paillettes aiutano sicuramente ad attrarre e catalizzare l’attenzione sia il giorno grazie anche al gioco di luci del tramonto oppure la sera in occasione di un party notturno. Non mancano i modelli in tartan presentati in una versione più moderna dai colori audaci.

Tra le tante tendenze e fantasie, anche i pois che danno un aspetto retrò ed elegante. I tessuti sono leggeri e romantici soprattutto se abbinati a capi come le bluse o calzature quali le ballerine per un look raffinato. La minigonna è poi un must del periodo declinata sia in pelle ma anche in jeans o con tasconi su un lato per essere sempre al passo con i tempi.

