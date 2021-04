Con le t-shirt, oppure con camicie, senza dimenticarsi l’accoppiata con il denim: come indossare le gonne di pelle in primavera.

Come indossare le gonne di pelle in primavera

Il primo caldo primaverile fa venir voglia di lasciare le gambe scoperte, senza sentirle avvolte in scomodi jeans.

Ma il clima non ancora completamente mite, a volte, può fare brutti scherzi. Ecco perché, forse, indossare shorts o gonne corte svolazzanti è ancora prematuro.

Il capo perfetto per questa mezza stagione sono quindi le gonne in pelle. È vero, tendenzialmente sono associate alle stagioni autunnale e invernale, ma nulla vieta di rivisitarle in chiave primaverile. Per farlo basta davvero poco: il segreto è puntare su abbinamenti e colori vincenti.

Via libera dunque a gonne di pelle corte, midi, ma anche lunghe, se combinate nel modo corretto.

Ecco quindi alcuni esempi di look per indossare le gonne in pelle in primavera e apparire super glam e alla moda.

Come indossare le gonne di pelle in primavera: i look

Sono molti i look con cui si può sperimentare utilizzando la gonna di pelle in primavera. Alcuni più casual, mentre altri assolutamente eleganti.

Innanzitutto, una combo classica per in look extra glam: gonna di pelle e camicia. Un mix che non passa mai di moda e mantiene sempre il suo animo elegante ed extra chic.

La camicia, per essere super primaverile può essere bianca, ma anche in fantasia color sorbetto o floreale.

Per un outfit super chic ma extra easy, adatto per un aperitivo con gli amici, puntare sull’abbinamento gonna in pelle, top e blazer oversize.

Per chi vuole essere super rock, invece, la gonna di pelle è perfetta con una giacca anch’essa in pelle. E ai piedi? Ovviamente degli anfibi.

E che dire della combo pelle e denim? Un mix perfetto che unisce due materiali diversi in un look super cool, da indossare sia di giorno che di sera.

Come indossare le gonne di pelle in primavera: i modelli più belli

Per quanto riguarda i diversi modelli di gonne di pelle, la scelta è molto ampia. Da quelle lunghe sino al polpaccio, passando per quelle che arrivano al ginocchio, sino ad arrivare alle mini. Tutte sono perfette per essere indossate in primavera, tenendo conto che, se il sole è alto nel cielo e la temperatura è mite, è forse meglio preferirne una corta rispetto a una lunga.

Per quanto riguarda le minigonne di pelle, le più belle sono sicuramente quelle a vita alta con piccoli spacchetti laterali o con spacco centrale. Il colore classico è il nero, ma nulla vieta di dare spazio alla fantasia e scegliere colori diversi, come il rosa.

Il colore più chic, per una gonna di pelle midi è sicuramnte il marrone. Perfetto per essere abbinato a capispalla neri, è l’ideale anche per le occasioni in cui è richiesta una mise formale ed elegante. Ai piedi sono perfetti sia dei sandali che degli stivali.

La gonna lunga di pelle può essere declinata in vari modi. Uno dei modelli più trendy è sicuramente quello con le balze. È infatti bellissimo sia con delle sneakers per un outfit casual, che con scarpe più impegnative per una mise più seria.