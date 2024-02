Tendenze Primavera-Estate 2024: il tubino è un must have

Scopriamo le tendenze Primavera-Estate 2024: il tubino, must have da avere nell’armadio

La prossima stagione Primavera-Estate 2024 ci regalerà tante novità nella moda. Tra le tendenze primaverili non possiamo non citare il classico tubino, un must have. Ecco come indossarlo e a chi piace.

Primavera-Estate 2024: il tubino fa tendenza

C’è chi ha la passione innata per la moda e lo stile e chi invece non se ne cura tanto. In ogni caso è impossibile non conoscere un capo must have di ogni stagione, stiamo parlando del classico tubino. Un grande indumento di abbigliamento che davvero non passa mai di moda, che ha dimostrato di poter essere indossato in tante varianti, look diversi, occasioni più sportive o casual, davvero ce n’è per tutti i gusti!

Non poteva non essere presente tra le tendenze Primavera-Estate 2024, proprio perché il tubino è un capo decennale. Ma sapete come nasce questo capo di abbigliamento e perché divenne così popolare? In primis negli anni Venti del Novecento dalla svolta data da Coco Chanel nel 1926, passando per Audrey Hepburn, fino all’abito nero soprannominato “revenge dress” indossato da Lady Diana. Il tubino ha cambiato tante sfumature e modelli ma resta sempre presente.

Il tubino in particolare di colore nero è mutato seguendo i trend di moda: rilassato e un po’ “flapper” negli anni Venti e Trenta, diventa glamour negli anni d’oro della vecchia Hollywood, cortissimo dagli anni Sessanta e minimal nei Novanta. E oggi, come lo abbiamo visto in passerella per la Primavera-Estate 2024?

Chanel, ad esempio, l’ha presentato per la stagione primaverile in una versione molto sexy, trasparente, con profondo scollo sulla parte superiore mentre dalla vita in già si fa a sbuffo. Data l’alta trasparenza, il brand di alta moda francese lo ha abbinato a una mini gonna sopra la lingerie.

Per la prossima stagione Primavera-Estate 2024 Acne Studios, marchio svedese, ne ha fatto due variazioni: uno attillato e accollato, con le maniche lunghe e che si chiude sul fondo alla caviglia con uno sbuffo e l’altro corto con spacco laterale, maniche svolazzanti e profondo scollo a V. In base ai gusti personali si può scegliere tra le diverse tipologie di tubino.

Tendenze Primavera-Estate 2024: le star con il tubino

Con la primavera alle porte, l’attenzione soprattutto dei fashion addicted è tutta rivolta a quali saranno i capi di tendenza della stagione che sta per arrivare. Tra giacche, pantaloni, mini gonne, uno spazio particolare è riservato agli abiti; il tubino ritorna ancora una volta protagonista.

L’abito a tubino, come pochi, è in grado di risolvere i nostri dilemmi in fatto di look senza troppi sforzi, risparmiandoci la “fatica” degli abbinamenti poiché basta indossare solo questo e l’outfit sarebbe già completo se non volessimo aggiungere nient’altro. Ma quali sono i tubini preferiti per la Primavera 2024 indossati dalle star?

Di recente, la supermodella Karlie Kloss ha indossato il tubino nero in chiave corporate con calze velate e décolleté, per un look raffinatissimo, elegante impreziosito da una rosa al collo.

L’altra modella Elsa Hosk reinterpreta il trend di Primavera con un abito a maniche lunghe aderente ma con spalle scoperte, aggiungendo una cintura color marrone e sandali neri ai piedi.

E ancora, l’attrice americana Dakota Johnson ha scelto un tubino nero lungo super aderente a fascia di Versace, lungo fino alle caviglie e poi sligback ai piedi con solo l’aggiunta di un bracciale in oro bianco sul polso destro.

In un’altra occasione l’ha indossato Dakota Johnson al The Tonight Show questa volta il tubino nero era in velluto senza spalline con calze velate, sandali neri e una collana rigida.

Insomma, amatissimo anche dalle star, potete indossarlo anche voi come volete, l’importante è sia presente almeno uno nel vostro armadio.