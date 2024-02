Tendenze gioielli: i bijoux must have per la Primavera Estate 2024

Ecco i gioielli must have per le prossime stagioni calde.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i gioielli di tendenza per la Primavera Estate 2024.

Tendenze gioielli Primavera Estate 2024

Siamo ancora in pieno inverno ma non è mai troppo presto per cominciare a pensare a quali sono i gioielli di tendenza per le prossime stagioni calde, la primavera e l’estate. Un assaggio di quello che indosseremo lo abbiamo già visto sulle varie passerelle che presentavano le collezioni moda Primavera Estate 2024. Se nel corso degli ultimi anni erano di tendenza i gioielli piccoli e minimal, ecco che quest’anno invece si cambia, dalle dimensioni generose ai design audaci. Orecchini, spille, collane, più sono grandi meglio è. Tra i gioielli più di tendenza troviamo i choker, ovvero quel tipo di collana che quasi aderisce alla base del collo di chi la indossa. Anche loro, ovviamente, di tendenza nella loro versione oversize. Per quanto invece riguarda i colori, il colore che indosseremo maggiormente sarà il colore oro. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono i gioielli must have per la Primavera Estate 2024.

Tendenze gioielli Primavera Estate 2024: i bijoux must have

Come abbiamo appena visto, le tendenze gioielli Primavera Estate 2024 puntano su i bijoux oversize. Ogni accessorio, inoltre, deve essere luminoso e scintillante al fine di rendere davvero unico ogni nostro outfit. Nelle prossime stagioni calde insomma i gioielli che indosseremo non devono proprio passare inosservati! Ma vediamo adesso insieme quali sono i bijoux must have per la Primavera Estate 2024:

Maxi orecchini: come detto le prossime stagioni sono all’insegna del massimalismo, proprio per questo motivo i maxi orecchini sono quelli che andranno per la maggiore. Di grande tendenza anche i maxi orecchini portati singolarmente.

Orecchini con frange: restando in tema di orecchini, di grande tendenza per la Primavera Estate 2024 sono gli orecchini con frange, in particolare quelli con le frange metallizzate. L'argento, insieme all'oro, è uno di colori di tendenza del 2024. Nulla vieta però di puntare anche su altri colori.

Collane: per quanto invece riguarda le collane, per le prossime stagioni di tendenza sono le collane con dettagli originali.

Choker: come abbiamo già detto in precedenza, la collana che andrà per la maggiore è il choker, ovvero quel tipo di collana che quasi aderisce alla base del collo di chi la indossa. Per la Primavera Estate 2024 i choker di tendenza sono quelli in versione oversize.

Spille: tornate prepotentemente di moda già lo scorso anno, questa Primavera Estate 2024 più le spille saranno grandi meglio è. Quelle più di tendenza sono quella a forma di animale, in particolare a forma di insetto.

Bracciali: osate con i bracciali oversize, essi devono vedersi, devono essere in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi vostro outfit.

Questi che abbiamo visto sono quindi i bijoux must have per la Primavera Estate 2024. E voi, quale di questi non vedete l’ora di indossare?

