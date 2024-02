Bracciale tennis: come indossare questo iconico gioiello

Il bracciale tennis, con i diamanti e gli zirconi, è un modello adatto per ogni stagione in grado di far risaltare i vari look.

Oltre all’outfit, a volte, sono gli accessori che fanno la differenza in un look. Tra i tanti accessori, anche gli oggetti preziosi hanno un loro posto d’onore. Tra questi, vi è sicuramente il bracciale tennis che si arricchisce per una serie di dettagli che lo rendono iconico. Vediamo i vari modelli su cui puntare.

Bracciale tennis

Tra i vari gioielli che si possono indossare, il bracciale tennis, continua per il suo design, a dettare le tendenze. Nasce in seguito a un aneddoto curioso, ovvero nel 1976 quando l’attrice Farah Fawcett è invitata a una partita di tennis e, per l’occasione, indossa un bracciale di diamanti che diventa, da allora un modello iconico molto apprezzato e amato.

Da quel momento, sono moltissime le tenniste, come Serena Williams e tantissime altre ad averlo indossato. Un gioiello che continua a trasformare la moda e gli accessori in un pezzo genderless, adatto a tutti per ogni occasione e momento. Si caratterizza per un design che appare molto affascinante, elegante e sobrio al tempo stesso.

Il bracciale tennis si distingue da altri monili e accessori del genere proprio per la sua montatura molto semplice e flessibile al tempo stesso che mette a nudo le pietre e la loro bellezza. La chiusura risulta invisibile e va a esaltare la bellezza dei diamanti e dei brillanti di questo oggetto molto raffinato. Sono diverse anche le celebrities che lo indossano al punto da diventare un vero e proprio oggetto portafortuna.

Un monile, come già si diceva genderless, indicato sia per le donne, ma anche per gli uomini e in grado di adattarsi a ogni occasione e momento.

Bracciale tennis: modelli

Non è affatto facile scegliere un bracciale tennis magari da regalare dal momento che sono diversi i modelli e le combinazioni che si trovano in commercio. I modelli sono tutti molto importanti, di qualità, ma anche di tendenza. Un bracciale unisex che si contraddistingue per essere un oggetto di grande fascino indicato per uomini e donne.

Si caratterizza per i diamanti bianchi, ma proprio il taglio dei diamanti risulta essere diverso in base ai vari modelli. Si trovano sia versioni con brillanti, quindi dal taglio classico, ma anche più particolari come quelle a colori dove si possono incastonare diverse pietre preziose quali zaffiri blu, rubini rossi, ecc.

In caso di un regalo come il bracciale tennis conviene puntare sullo stile e i colori che si predilige in modo da adattarli anche ai vari capi e outfit. Si trovano comunque diamanti bianchi, ma anche multicolor, quindi in tonalità rosa, azzurro, ecc o anche zirconi. Il modello di bracciale con i diamanti neri è particolarmente amato dal sesso maschile perché sobrio ed elegante.

Tantissimi poi i marchi di gioielli che puntano a un monile del genere. Si va infatti da brand come Pandora sino ad arrivare a Swarovski che li presentano con montature argento, placcata oppure rodiata o anche adornata da vari cristalli insieme anche a proposte in oro bianco e rosa a seconda dell’occasione.

Bracciale tennis: offerte Amazon

Un gioiello molto amato e di qualità, come si può vedere dalle diverse offerte e promozioni che sono disponibili su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica mostra i migliori tipi di bracciale tennis con varie pietre e zirconi da indossare e scelti tra i più eleganti dalle consumatrici.

1)Pandora bracciale tennis donna argento 925

Il noto marchio di gioielli opta per questo tipo di bracciale che si caratterizza per finiture e dettagli metallici in grado di renderlo maggiormente moderno. Un gioiello elegante, di stile e di qualità che si può abbinare ad altri ciondoli della stessa linea. In argento sterling.

2)Swarovski matrix braccialetto tennis

Un modello di bracciale in zirconia dal taglio tondo placcato nella tonalità rodio dal colore bianco. Un gioiello molto elegante e brillante come è nella storia del marchio. Un look accattivante da indossare da solo o con altri gioielli del marchio. Un dono prezioso da fare a chi si ama.

3)Damiano Parati bracciale tennis unisex

Un bracciale sia da donna che da uomo in argento 925 disponibile in vari colori: rosa, multicolore, nero, ma anche celeste. Un modello di bracciale tennis in materiale ipoallergenico e privo di qualsiasi chiusura. Un must da indossare abbinato ad altri colori e monili.

Insieme al bracciale tennis, anche altri gioielli del marchio Breil per valorizzare il proprio abbigliamento.