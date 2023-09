Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le tendenze gioielli per l’autunno inverno 2023 viste durante la New York Fashion Week.

La New York Fashion Week

Le settimane della moda sono ufficialmente iniziate. New York è stata la prima, poi toccherà a Londra, Milano e infine Parigi. Tanti i nomi della moda internazionale che hanno partecipato a questa sfilata che ci ha dato l’idea di cosa indosseremo ad esempio durante la primavera e l’estate 2024, tra abiti in pizzo, gonne in tulle, slip dress, camicie bianche e blazer. Ma, per quanto riguarda invece i gioielli, quali sono i gioielli di tendenze per l’autunno e l’inverno 2023 2024? Collane, orecchini, bracciali, anelli, spille, chi più ne ha più ne metta. La parola d’ordine è brillare, ogni accessorio deve essere luminoso e scintillante, in grado di donare a chiunque lo indossi un tocco chic in più al proprio outfit. In poche parole i gioielli non devono per nessun motivo passare inosservati. Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i gioielli di tendenza che abbiamo visto alla New York Fashion Week, che si è svolta dal 7 al 13 settembre 2023.

Le tendenze gioielli per l’autunno inverno 2023 viste durante la New York Fashion Week

Come abbiamo appena visto, dal 7 al 13 settembre 2023 si è svolta a New York la settimana della moda. Oltre agli abiti, alle borse e alle scarpe, gli occhi di tutti erano puntati anche suoi gioielli, bijoux davvero irresistibili in grado di esaltare qualunque outfit. Tra i gioielli che abbiamo visto durante la sfilata abbiamo:

Maxi orecchini: quest’anno siamo nel segno del massimalismo, i maxi orecchini andranno infatti per la maggiore. Prabal Gurung ad esempio ha proposto dei maxi orecchini da portare singolarmente costituiti da tre livelli di oro fintamente usurato.

Orecchini con frange: anche gli orecchini con frange sono di tendenza per le prossime stagioni. Rachel Comey ce li ha mostrati con frange metallizzate, poiché l’argento è uno dei colori dell’autunno inverno 2023. Nulla vieta di indossare anche con altri colori.

Collane: le collane con dettagli originali sono le collane di tendenza per le prossime stagioni come quelle di Collina Strada che abbiamo visto alla New York Fashion Week.

Septum: il septum, ovvero l’anello al naso, è protagonista dell’autunno inverno 2023, per chi vuole dare un tocco più ribelle al proprio look.

Ralph Lauren ha portato sulle passerelle della settimana della moda newyorkese delle collane realizzate con lunghi fili di perline multicolore, portati l’uno sopra l’altro, abbinati a un paio di orecchini pendenti e appoggiati sopra una camicia di raso. Coach invece punta sulle spille e sugli orecchini a forma di animali e insetti. Ulla Johnson infine prende ispirazione dal mondo marino, proponendo dei collier con pendenti a forma di conchiglia. Khaite e Tory Burch decretano il grande ritorno per le prossime stagioni del bangle, il braccialetto rigido indiano perfetto da indossare in tante occasioni diverse. Solitamente vengono indossati in paia o in più su una o entrambe le braccia. Insomma i gioielli di tendenza sono davvero tanti.