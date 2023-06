Il Septum, ovvero il piercing al naso, è uno dei più amati dai giovani. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, a chi sta bene.

Septum, a chi sta bene: perché è uno dei piercing più apprezzati dai giovani?

Il Septum ha origini molto antiche, infatti molte tribù tribali avevano l’usanza di perforarsi la cartilagine centrale del naso per farvi passare un lungo bastoncino. Anche in alcune popolazioni indiane il Seputm era molto diffuso oltre che essere considerato sacro, si pensava infatti che riguardasse l’interiorità e che affermasse lo status sociale. Oggi il Septum è uno dei piercing più amati del momento, non si applica al setto nasale come lascia intendere il nome ma alla membrana che divide le due narici. Si tratta di un piercing discreto, poco doloroso poiché la membrana che divide le narici è sottile e non sono presenti terminazioni nervose e inoltre riesce ad allungare il viso rendendolo affusolato. Negli ultimi anni è diventato il piercing più amato dai giovani, sia ragazzi che ragazze, proprio perché è un piercing discreto in grado di dare quel tocco in più alla propria persona. Ma, a chi sta bene il Septum? Scopriamolo insieme.

Come detto precedentemente il Septum è un piercing molto discreto e, se si sceglie un anello piccolo, può andare bene a tutti. C’è da dire che il Septum pone comunque l’accento sul naso, quindi se si ha un naso importante c’è da tenere conto che il Septum lo farà sembrare ancora più grande. Anche per chi porta gli occhiali da vista il Septum non è consigliato poiché il viso sembrerà troppo pieno. Questo tipo di piercing è anche sconsigliato per tutti coloro che soffrono di allergie che prevedono tanti starnuti o chi è molto soggetto a frequenti raffreddori invece particolarmente indicato per chi ha un naso a patata perché riesce a dare una certa verticalità e quindi tende ad affusolarlo. In linea di massima il Septum tende ad allungare tutto il viso, quindi è più indicato per i visi tondi.

I tipi di Septum

Innanzitutto se avete deciso di fare il Septum è bene andare da un professionista per evitare infezioni o altri problemi. Una volta fatto il buco per il Septum dovrete tenere per circa un mese il gioiellino in acciaio anallergico per far cicatrizzare per bene la ferita, poi potete finalmente decidere che tipo di Setpum volete indossare. Di modelli ce ne sono tanti e generalmente vanno bene sia ai maschi sia alle femmine. Quello più usato è sicuramente quello a mezzaluna con le palline alle estremità, un classico che non passa mai di moda. Un altro tipo di Septum molto usato è quello con l’anellino chiuso, mentre meno frequente è la scelta della barretta. Di modelli come detto ce ne sono davvero tanti, ci sono ad esempio anche quelli con i brillantini o con delle piccole decorazioni, che piacciono soprattutto alle ragazze, ma comunque l’unica cosa da fare è fare una ricerca per poter scegliere quello più adatto al nostro viso e che ci faccia sentire a nostro agio.