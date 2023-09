Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le tendenze per la primavera estate 2024 viste durante le settimane della moda.

Primavera estate 2024, le tendenze moda

Le settimane della moda sono ufficialmente iniziate, New York è stata la prima, poi toccherà a Londra, a Milano e a Parigi. Grazie a queste sfilate potremo avere un’idea di quelle che saranno le tendenze per la prossima primavera estate 2024. Tanti i nomi della moda internazionale che hanno partecipato alla Fashion Week di New York, che si è svolta dal 7 al 13 settembre. Non sono mancati vestiti e gonne in tulle, jeans, giacche. L’oro è il colore protagonista, mentre per quanto riguarda il make up, si va verso il trucco naturale. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio 10 tendenze per la primavera estate 2024.

Le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste durante la New York Fashion Week

Come abbiamo detto, dal 7 al 13 settembre 2023 si è svolta la New York Fashion Week, che ha dettato le tendenze per la primavera estate 2024. Vediamone insieme 10:

Abito color oro: l’oro sarà l’assoluto protagonista delle prossime stagioni calde, soprattutto per quanto riguarda gli abiti da sera come quelli di Prabal Gurung. Anche i pantaloni color oro, come quelli di Ralph Lauren, saranno protagonisti l’anno prossimo.

Gonna in tulle: la gonna in tulle sarà la gonna must have per le prossime stagioni calde. Alla New York Fashion Week abbiamo visto quella di Carolina Strada.

Abito in pizzo: anche gli abiti in pizzi, come quello di Michael Kors, saranno di tendenze la prossima primavera estate 2024. Per una cerimonia o un evento importante l’abito in pizzo è sicuramente la scelta migliore.

Camicia bianca: uno dei capi must have per la primavera estate 2024 è la camicia bianca. Elegante e raffinata e adatta a tante occasioni diverse. Phillip Lim suggerisce di portarla con una gonna a fiori.

Slip dress: gli abiti in stile sottoveste saranno protagonisti della primavera estate 2024. Sia in colori accesi sia in bianco candito, come quello di Bevza. Perfetto da indossare con un paio di sandali.

Abiti a fiori: tra le tendenze primavera estate 2024 viste alla Fashion Week di New York, troviamo anche i vestiti a fiori, perfetti soprattutto per la stagione estiva. Alla sfilata abbiamo visto fiori scultorei come quelli di Colin Lo Cascio e di Ulla Johnson.

Jeans a vita alta: per quanto riguarda il denim, la prossima primavera estate i jeans must have da avere nell’armadio sono quelli a vita alta, perfetti abbinati a un paio di sneakers e a un top o a una t-shirt.

Il corsetto: anche il corsetto è tra i protagonisti della primavera estate 2024, perfetto con un paio di pantaloni eleganti.

Le paillettes: le paillettes saranno anche le protagoniste dell’autunno inverno 2023 2024, ma le rivedremo anche nelle prossime stagioni calde.