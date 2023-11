Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i gioielli di tendenza per l’Autunno Inverno 2023 2024.

Tendenze gioielli Autunno Inverno 2023 2024: anelli, bracciali e collane si tingono di rosso

Il rosso è uno dei colori di tendenza di questo Autunno inverno 2023 2024, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento e gli accessori ma anche per quanto riguarda i gioielli. Anelli, bracciali, collane, orecchini, tutti si tingono di rosso. Il rosso richiama anche il Natale, e quindi questi gioielli sono anche perfetti da indossare durante le feste natalizie. Tra i gioielli del momento troviamo ad esempio:

Eva di Salvin : bracciali d’oro bianco con hybrid ceramica rossa, a partire da 2.995 euro, e d’oro bianco e diamanti, a partire invece da 6.995 euro.

: bracciali d’oro bianco con hybrid ceramica rossa, a partire da 2.995 euro, e d’oro bianco e diamanti, a partire invece da 6.995 euro. Paillettes di Chantecleir: abbiamo anelli Sygillum d’oro rosa 18 carati con pavé di diamante e smalto bianco e nero, a 3,600 euro l’uno.

abbiamo anelli Sygillum d’oro rosa 18 carati con pavé di diamante e smalto bianco e nero, a 3,600 euro l’uno. DoDo : qui troviamo il ciondolo Puzzle Prezioso in oro rosa 9 carati con ben 15 diamanti bianchi, a 650 euro. Oppure il ciondolo Luna d’oro rosa 9 carati con diamanti neri a 360 euro.

: qui troviamo il ciondolo Puzzle Prezioso in oro rosa 9 carati con ben 15 diamanti bianchi, a 650 euro. Oppure il ciondolo Luna d’oro rosa 9 carati con diamanti neri a 360 euro. Ferragamo : orecchino Organic Shape di resina trasparente a 720 euro il paio.

: orecchino Organic Shape di resina trasparente a 720 euro il paio. Giovanni Raspini: collezione Blade con collana d’argento martellato a 340 euro, bangle a 370 euro e orecchini coordinati a 135 euro.

collezione Blade con collana d’argento martellato a 340 euro, bangle a 370 euro e orecchini coordinati a 135 euro. Fratelli Piccini Firenze: orecchini di oro bianco, pavé di diamanti e triangoli di onice della collezione Metropoli.

orecchini di oro bianco, pavé di diamanti e triangoli di onice della collezione Metropoli. Maman et Sophie : anello d’argento 925 invecchiato con cristallo di rocca trasparente incastonato da cuori Maman, a 225 euro.

: anello d’argento 925 invecchiato con cristallo di rocca trasparente incastonato da cuori Maman, a 225 euro. Davide & Delucchi gioielli: anello a spirale d’oro bianco con pavé di diamanti e rubino a forma di cuore.

I gioielli di tendenza Autunno Inverno 2023 2024

Come abbiamo appena visto, i gioielli per questo Autunno Inverno 2023 2024 si tingono di rosso, uno dei colori più amati al mondo. Ma vediamo adesso insieme quali sono i gioielli di tendenza per queste stagioni fredde che abbiamo potuto ammirare durante le varie Settimane della Moda:

Maxi orecchini : gli orecchini per questo Autunno Inverno 2023 2024 sono in formato maxi. Quest’anno infatti siamo nel segno del massimalismo, per ciò gli orecchini maxi andranno per la maggiore. Di tendenza anche i maxi orecchini portati singolarmente.

: gli orecchini per questo Autunno Inverno 2023 2024 sono in formato maxi. Quest’anno infatti siamo nel segno del massimalismo, per ciò gli orecchini maxi andranno per la maggiore. Di tendenza anche i maxi orecchini portati singolarmente. Orecchini con frange : anche loro sono di forte tendenza per queste stagioni fredde, soprattutto quelli con frange metallizzate. L’argento, infatti, è uno dei colori di tendenza dell’Autunno Inverno 2023 2024. Nulla vieta però di indossarli anche di altri colori.

: anche loro sono di forte tendenza per queste stagioni fredde, soprattutto quelli con frange metallizzate. L’argento, infatti, è uno dei colori di tendenza dell’Autunno Inverno 2023 2024. Nulla vieta però di indossarli anche di altri colori. Collane : per quanto invece riguarda le collane, in queste stagioni fredde sono di tendenza le collane con dettagli originali.

: per quanto invece riguarda le collane, in queste stagioni fredde sono di tendenza le collane con dettagli originali. Bangle: tornato prepotentemente di moda, è il braccialetto rigido indiano perfetto da indossare in tante occasioni differenti. Solitamente vengono indossati su entrambe le braccia.

tornato prepotentemente di moda, è il braccialetto rigido indiano perfetto da indossare in tante occasioni differenti. Solitamente vengono indossati su entrambe le braccia. Spille: di forte tendenza questo Autunno Inverno 2023 2024 le spille a forma di animali, soprattutto a forma di insetto.

di forte tendenza questo Autunno Inverno 2023 2024 le spille a forma di animali, soprattutto a forma di insetto. Septum: per chi vuole dare un tocco ribelle al proprio look, il septum, ovvero l’anello al naso, è tornato di tendenza.

