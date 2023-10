Scopriamo insieme come pulire un bracciale Pandora annerito e farlo tornare come nuovo. 7 consigli molto utili per lucidare il gioiello e non fargli perdere la sua naturale lucentezza.

Come pulire un bracciale Pandora annerito?

Da diversi anni il bracciale Pandora è diventato un vero e proprio must have per tutte le amanti dei gioielli. Si tratta di uno dei bracciali più amati del momento, con tanti charm e collezioni sempre nuove, che riescono a conquistare tutte. Chi ama i bracciali Pandora sa, però, che tende ad annerirsi e a perdere lucentezza. Il bracciale è in Argento Sterling 925, per cui è soggetto a ossidazione. Fortunatamente ci sono dei metodi utili per non farlo annerire e per farlo tornare come nuovo. Prima di tutto è importante specificare che ci sono alcuni prodotti che non possono essere usati per pulire un bracciale Pandora, come i prodotti per la lucidatura dell’argento o prodotti chimici troppo forti. Bisogna anche seguire alcuni accorgimenti, come non conservare il gioiello in posti umidi come cucina o bagno, indossarlo solo dopo per aver usato trucco, profumo, lacca per capelli o altri prodotti di bellezza. Quando si nuota, si fanno le pulizie domestiche o si lavano i piatti è sempre meglio toglierlo, così come durante la doccia o quando vi lavate le mani. È importante toglierlo se la pelle traspira molto, come durante l’esercizio fisico o in caso di febbre.

Bracciale Pandora: 7 consigli per lucidarlo e farlo tornare nuovo

Se il vostro bracciale Pandora si è annerito è possibile pulirlo con alcuni rimedi naturali e renderlo di nuovo lucente.

I 7 consigli per lucidare il bracciale Pandora sono:

Bicarbonato : uno dei rimedi più efficaci per pulire l’argento. Può essere usato per il bracciale annerito e anche per i suoi charm. Basta prendere una ciotola di acqua tiepida e aggiungere un cucchiaino di bicarbonato, facendolo sciogliere. Il bracciale va lasciato nella ciotola una decina di minuti, poi deve essere risciacquato;

: uno dei rimedi più efficaci per pulire l’argento. Può essere usato per il bracciale annerito e anche per i suoi charm. Basta prendere una ciotola di acqua tiepida e aggiungere un cucchiaino di bicarbonato, facendolo sciogliere. Il bracciale va lasciato nella ciotola una decina di minuti, poi deve essere risciacquato; Sale grosso : anche il sale è molto efficace. Basta un bicchiere ampio ricoperto con fogli di alluminio e con sale grosso. A questo punto si riscalda il bicchiere di acqua sul fuoco mentre si divide il bracciale dai suoi charm. Quelli in solo argento possono essere inseriti nella tazza insieme all’acqua calda, per una mezz’ora;

: anche il sale è molto efficace. Basta un bicchiere ampio ricoperto con fogli di alluminio e con sale grosso. A questo punto si riscalda il bicchiere di acqua sul fuoco mentre si divide il bracciale dai suoi charm. Quelli in solo argento possono essere inseriti nella tazza insieme all’acqua calda, per una mezz’ora; Sapone Neutro : è sicuramente il metodo più delicato, tenendo anche conto che i ciondoli possono essere costituiti da componenti differenti. Ci vuole una ciotola di acqua tiepida con qualche goccia di sapone neutro delicato da mescolare. Lasciare in ammollo per qualche minuto per poi asciugare con un panno morbido;

: è sicuramente il metodo più delicato, tenendo anche conto che i ciondoli possono essere costituiti da componenti differenti. Ci vuole una ciotola di acqua tiepida con qualche goccia di sapone neutro delicato da mescolare. Lasciare in ammollo per qualche minuto per poi asciugare con un panno morbido; Dentifricio : ci vuole uno spazzolino morbido, dentifricio e acqua. Potete mettere una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino da denti, poi strofinare il bracciale in modo delicato. Si lascia agire per qualche secondo e poi si rimuove con acqua;

: ci vuole uno spazzolino morbido, dentifricio e acqua. Potete mettere una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino da denti, poi strofinare il bracciale in modo delicato. Si lascia agire per qualche secondo e poi si rimuove con acqua; Panno lucidante : per il bracciale Pandora è consigliato un panno lucidante da usare per prevenire l’ossidazione e fa brillare il gioiello;

: per il bracciale Pandora è consigliato un panno lucidante da usare per prevenire l’ossidazione e fa brillare il gioiello; Professionista : per essere sicuri di non rovinare il bracciale è sempre importante rivolgersi ad un professionista, magari una volta l’anno, per la giusta manutenzione;

: per essere sicuri di non rovinare il bracciale è sempre importante rivolgersi ad un professionista, magari una volta l’anno, per la giusta manutenzione; Evitare prodotti forti: ricordatevi di evitare l’uso di prodotti per la lucidatura dell’argento e prodotti chimici forti, che potrebbero rovinare il gioiello.

