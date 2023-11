Cher è una vera e propria icona di stile, in grado di anticipare tagli di capelli e acconciature nel corso del tempo. La cantante è tornata con un album di Natale, in una nuova versione, con look davvero iconico.

Tendenze capelli, la straordinaria capacità di Cher di anticipare tagli e acconciature

Cher questo Natale è pronta a sfidare Mariah Carey con un album da non perdere, dal titolo Cher Christmas, uscito il 20 ottobre. La cantante è una vera forza della natura, icona del glamour, ispiratrice di moltissime donne grazie alla sua forza, al suo carisma e al suo modo di essere così unico e camaleontico. È diventata una delle cantanti più famose del mondo, ha vinto un Oscar e si è innamorata di ragazzi molto più giovani di lei prima che il “toy boy” diventasse una moda. Una vera e propria icona senza tempo, che sembra essere riuscita a fermare lo scorrere degli anni, anche grazie alla chirurgia plastica, che non ha mai negato. La paladina della libertà di fare tutto ciò che si vuole del proprio corpo e della propria immagine, ha sempre lanciato messaggi alle donne per spingerle ad essere esattamente ciò che vogliono. “Se voglio mettermi le tette sulla schiena, non sono affari di nessuno tranne che miei” ha dichiarato la cantante, diventata un’icona di bellezza mondiale, trasformista, in grado di anticipare tendenze attuali, soprattutto per quanto riguarda le acconciature. Oggi ha deciso di sfoggiare delle onde rilassate color ghiaccio e sull’album sembra proprio una regina in perfetto stile Frozen, ma appare anche con una chioma mermaid total black.

Le pettinature iconiche di Cher

Durante la sua onorata carriera, Cher ha sfoggiato pettinature che hanno ispirato le donne di tutto il mondo, riuscendo anche ad anticipare delle tendenze moderne. Dai capelli lisci hippie-chic degli anni ’60/’70, ai tempi in cui cantava in coppia con il primo marito Sonny Bono, ai mullet, alle ciocche decolorate e alle permanenti indimenticabili degli anni ’80, come riportato da Vanity Fair. Quando è ritornata sulle scene musicali ha inventato un nuovo look sfoggiando parrucche argento e poi nel 2000 dei capelli biondo platino e liscissimi che sono rimasti nella storia. “Sai, non sei la più bella, non sei la più talentuosa. Non sarai sempre la più giovane, ma sei speciale ed è questa la cosa più importante” le diceva sua madre quando era piccola e queste parole Cher se le porta dietro da sempre, con questa sua capacità innata di essere sempre così unica e speciale. Anche oggi, che ha superato da un po’ di tempo i 70 anni, la star continua a cambiare il suo look continuamente, spesso anche con l’aiuto di parrucche, lasciando sempre un’immagine di se stessa davvero meravigliosa.

