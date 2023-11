La nuova tendenza 2023 è quella di avere i capelli spettinati, definiti hangover hair. Finalmente verrà messo da parte il peso della perfezione, che spesso era stressante per le donne. I capelli spettinati ora sono diventati chic e alla moda.

Hangover Hair: i capelli spettinati sono la tendenza del 2023

Gli Hangover hair, ovvero i capelli spettinati, sono la nuova tendenza 2023, che toglie alle donne il peso della perfezione. I capelli spettinati sono diventati chic e alla moda, come mostrato proprio da Miuccia Prada. Durante la Paris Fashion Week primavera-estate 2024, il brand Miu Miu ha proposto una nuova versione dei capelli spettinati, i cosiddetti bed head degli anni ’90, come riportato da Vanity Fair. Si tratta di capelli spettinati, arruffati, che vanno in contrapposizione con i glass hair, che sono lucidi e ordinati, come hanno mostrato molte star negli ultimi anni. Non tutte le donne, però, hanno un parrucchiere che ogni mattina si prende cura dei loro capelli. Per questo i nuovi standard estetici di Miuccia Prada sono piaciuti tanto alle donne “normali”, in quanto riescono a cambiare le regole e i canoni di bellezza, rendendo chic qualsiasi cosa sfili in passerella, anche i capelli spettinati. Questo look tipico di chi è sempre di corsa e ha troppe cose da fare per potersi occupare dei propri capelli è diventato una vera e propria moda. Stiamo parlando di un look sfatto, a portata di tutte, inclusivo e adatto a chi non ha voglia o tempo di usare la spazzola.

Hangover Hair: tutti i dettagli dei capelli spettinati

I capelli spettinati così alla moda sono un mix tra i wet hair e i messy hair, sfoggiati soprattutto durante gli anni ’90. A rendere famoso questo look, ai tempi, furono Kate Moss e il suo partner John Depp, ma anche Kurt Cobain e Courtney Love, che hanno sempre sfoggiato questo look un po’ dirty e spettinato. Il concetto di messy hair, come spiegato da Vanity Fair, non è una novità, solo che in passato è stato definito morning hair, ovvero il look delle donne che appena sveglie non avevano ancora i capelli spazzolati e acconciati. Oggi questo stile ha assunto una connotazione diversa, molto più chic, associata alla donna che mette da parte l’estetica della perfezione, togliendosi dalle spalle un grande peso. Per molte donne, che non hanno il tempo e il modo di prendersi cura costantemente dei propri capelli, è sicuramente una grande liberazione. Svegliarsi e poter sfoggiare un look in tendenza senza dover ricorrere a spazzole, prodotti, parrucchieri, soldi e tempo, è sicuramente una novità davvero molto apprezzata per questa nuova stagione. Un segno di grande naturalezza, che fa capire che la bellezza delle donne non deve puntare alla perfezione assoluta, che non esiste, ma alle caratteristiche diverse di ognuna.

