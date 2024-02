Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i colori capelli di tendenza per la Primavera Estate 2024.

Tendenze capelli Primavera-Estate 2024: i colori più in voga

Siamo ancora in pieno inverno ma non è mai troppo presto per cominciare a farsi un’idea di quelli che saranno i colori capelli di tendenza per la Primavera Estate 2024, soprattutto se siete tra coloro che hanno voglia di cambiare colore ai propri capelli. Vediamo quindi adesso insieme quali sono i colori capelli di tendenza per le prossime stagioni calde:

uno dei colori che andrà maggiormente nelle prossime stagioni calde è il color caramello, magari un caramello macchiato come quello della moglie di George Clooney, Amal. Questo colore può avere tantissime sfumature e tonalità, ma è davvero il colore della Primavera Estate 2024. Biondo miele : un altro colore di forte tendenza per le prossime stagioni, si tratta di un biondo dall’aspetto naturale e perfetto da sfoggiare magari al mare. La cantante Rihanna di recente è proprio passata a questo colore di capelli.

: un altro colore di forte tendenza per le prossime stagioni, si tratta di un biondo dall’aspetto naturale e perfetto da sfoggiare magari al mare. La cantante Rihanna di recente è proprio passata a questo colore di capelli. Rame : si tratta di un marrone tendenze al rosso, a ricordare proprio il colore del rame. Questo colore si abbina perfettamente ha chi ha la base castana o bionda, oltre che ovviamente rossa.

: si tratta di un marrone tendenze al rosso, a ricordare proprio il colore del rame. Questo colore si abbina perfettamente ha chi ha la base castana o bionda, oltre che ovviamente rossa. Cioccolato: un altro colore di forte tendenza è il color cioccolato con le sue varie sfumature. Possiamo avere ad esempio un bellissimo cioccolato chiaro con delle sfumature di biondo vanigliato.

un altro colore di forte tendenza è il color cioccolato con le sue varie sfumature. Possiamo avere ad esempio un bellissimo cioccolato chiaro con delle sfumature di biondo vanigliato. Rosa: per chi vuole osare ecco che i capelli rosa saranno di forte tendenza nelle prossime stagioni. Se avete voglia di dare un tocco davvero originale al vostro look, ecco che puntare su questo colore può essere la scelta azzeccata.

Questi che abbiamo visto sono quindi i colori più di tendenza per la Primavera Estate 2024. E voi, quale preferite?

Tendenze capelli Primavera Estate 2024: come scegliere il colore perfetto

Abbiamo appena visto quelli che saranno i colori di tendenza per la Primavera Estate 2024 ma, come fare per scegliere il colore giusto che possa davvero starci bene? Perché sì, ci sono colori che ci stanno bene e altri invece no. Uno degli elementi per scegliere il colore adatto è la carnagione, bisogna infatti prendere in considerazione l’incarnato della pelle e il suo sottotono. Oppure si può fare riferimento all‘armocromia. Scoprendo quello che è il nostro colore base, si è poi in grado di capire quali sono i colori che si abbinano alla perfezione, per l’abbigliamento, il make up e anche appunto i capelli. Oppure si può anche tenere conto del colore degli occhi, che può appunto essere enfatizzato in base al colore dei capelli. Infine fondamentale è anche tenere conto della forma del viso, non solo per il taglio da scegliere ma anche per la tinta. In poche parole se volete cambiare colore dei capelli il consiglio è parlarne con il vostro parrucchiere di fiducia che saprà dirvi quel è il colore che può valorizzarvi al meglio e quali sono invece i colori da evitare.

