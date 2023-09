Scopriamo insieme come ricreare la finta treccia di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha sfoggiato un’acconciatura che ha decisamente conquistato tutti. Si chiama bubble ponytail ed è facilmente replicabile.

Tendenze capelli: la finta treccia di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha sfoggiato una finta treccia che ha già conquistato tutti. La caratteristica principale di questa acconciatura è quella di essere particolare e molto alla moda, ma anche molto semplice da realizzare. Per questo può essere l’acconciatura perfetta in tutte quelle occasioni dove non si ha il tempo di fare qualcosa di troppo elaborato ma si vuole ottenere lo stesso un ottimo risultato. Belen Rodriguez è abituata a condividere molti dettagli della sua vita sui social network, ma anche immagini dove si mostra in versione modella, sfoggiando abiti, unghie, acconciature tutte da copiare. In questi giorni ha postato sul suo profilo Instagram il suo hairstyle perfetto per affrontare la fine dell’estate e l’inizio della nuova stagione. Stiamo parlando di una bellissima bubble ponytail, che ha letteralmente conquistato tutti, ed è particolarmente amata dalle it girl. Una finta treccia molto scenografica, ma anche estremamente semplice da replicare. Sicuramente un’acconciatura perfetta per sopportare gli ultimi giorni di caldo senza rinunciare allo stile, ma anche da sfoggiare nelle occasioni speciali, come una cerimonia, per esempio. Vi basterà una spazzola e cinque o sei elastici, meglio se trasparenti o del colore dei capelli, e il risultato sarà davvero eccezionale.

Bubble ponytail, la treccia finta di Belen Rodriguez: come ricrearla

Per realizzare questo look così versatile e incredibilmente chic, basta pettinare bene indietro tutti i capelli. Lasciandoli al naturale riuscirete ad ottenere un effetto più rilassato, ma potete anche perfezionarli con qualche prodotto, con o senza la riga centrale definita. I capelli devono poi essere legati in una bella coda alta se si tratta di un look da sera, a metà testa per un look un po’ più basic, e devono essere districati bene, per poi legarli con degli elastici a distanza l’uno dall’altro di 3-4 centimetri. Tutto dipende dalla lunghezza della chioma e da quante “bolle” avete deciso di creare nella vostra finta treccia. Belen Rodriguez ha scelto di averne diverse irregolari, lasciando la parte finale leggermente più lunga. Dopo aver posizionato tutti i vostri elastici, aprite delicatamente le varie sezioni delle “bolle, così da creare proprio l’effetto tipico della bubble ponytail. Per rendere la vostra finta treccia ancora più preziosa, potete anche aggiungere qualche accessorio metallico o luccicante all’inizio, ricordandovi che in realtà può essere perfetta anche lasciata al naturale. Si tratta di un’acconciatura economica, che vi consente di non ricorrere al parrucchiere ma di fare da sole in casa, e anche molto versatile, perfetta per moltissime occasioni diverse. La cosa bella è che può essere ricreata in poco tempo, con poche mosse, e personalizzata come desiderate.

