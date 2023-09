Il caschetto anni 90 è il taglio dell’autunno 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo taglio.

Il caschetto anni 90 è il taglio capelli dell’autunno 2023

L’autunno è ormai alle porte e le tendenze capelli sono tutte indirizzate sul caschetto anni 90, chiamato anche “90s supermodel bob”. Sul popolare social di TikTok questo taglio è divenuto virale nel giro di pochissimo tempo, basta pensare che l’hastag 90bob ha già avuto oltre 23 milioni di visualizzazioni. Questo taglio è così chiamato perché si ispira allo stile degli anni Novanta delle supermodelle ed è caratterizzato da una asciugatura vaporosa e con le punte leggermente in su. Il caschetto è comunque uno dei tagli che non passano mai di moda, oltre a essere uno dei più amati e dei più richiesti. Tra le celebrities, una delle prime a portare questo taglio è stata l’attrice Zendaya, seguita poi da Hailey Bieber e Danielle Campbell. Questo taglio, come detto precedentemente, prende ispirazione dallo stile anni Novanta, ed è una sorta di evoluzione del “Flob Cut”, cioè quel particolare caschetto caratterizzato dai capelli più lunghi sul davanti e più corti dietro. Il 90s supermodel bob è un mix tra il caschetto voluminoso in stile Cindy Crawford e il bob cut degli anni Novanta di Christy Turlington. Il caschetto anni 90 ha anche un’altra importantissima caratteristica che lo rende davvero unico, ovvero l’assenza, durante il taglio, della riga. A rivelare ciò è stato, durante un’intervista a “Glamour Uk” l’hairstyilist dei vip Marc Mena: “Il 90s supermodel bob o flob ha la linea e la lunghezza del caschetto ma è caratterizzato da scalature molto leggere che lo rendono estremamente facile da girare. Perché ciò sia possibile deve essere tagliato senza riga, permettendo quindi di apparire più voluminoso rispetto a un caschetto classico e adattabile a ogni forma del viso. Se la parte superiore è però troppo pesante sarà impossibile rovesciare la parte frontale e ottenere volume. Il che è una componente chiave del look.” In poche parole la parte superiore del taglio deve essere più leggera.

Caschetto anni 90: come realizzarlo

Si sa, quando si esce dal parrucchiere il taglio da noi scelto risulta quasi sempre perfetto, ma quando tocca a noi realizzare l’acconciatura capita spesso di non riuscire a riprodurre una versione almeno simile a quella realizzata dal nostro parrucchiere di fiducia. Se avete deciso di provare il 90s supermodel bob, è bene sapere che occorrono alcuni prodotti per far sì che il nostro taglio risulti voluminoso al punto giusto, proprio in stile anni Novanta. Innanzitutto è fondamentale applicare il balsamo esclusivamente sulle punte e non quindi sulle radici e, prima di asciugare i capelli, è bene applicare sulla nostra chioma una mousse. Dopo aver messo la mousse possiamo iniziare ad asciugare i capelli con il phon e una spazzola rotonda. Dopo di che bisogna dividere le ciocche in sezioni e arrotolarle su se stesse e, una volta raffreddate, possiamo spruzzarci uno spray specifico e aprirle, in modo da ottenere un look super voluminoso.